獨家》土地公指示？屏東福南宮住持禁食靜坐72小時為疫情祈福

屏東福南宮住持禁食靜坐72小時為疫情祈福。（記者蔡宗憲攝）

2020-03-20 08:03:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中央流行疫情指揮中心宣布昨起禁止一般外籍旅客入境，形同「半鎖國」狀態，也顯現疫情日益嚴峻，位在屏東車城的福南宮，住持蔡波稱受到福德正神指示，19日起連續斷食靜坐72小時，幫台灣的武漢疫情祈福，吸引不少信徒好奇圍觀。

「72小時不吃喝會不會有危險？」福南宮一早湧入不少民眾圍觀，對於61歲蔡波的「義舉」相當好奇，廟方也進行相關道教儀式，整天端坐在廟門口的蔡波，也成為當地熱議話題。

蔡波進行祈福儀式前指出，本身是土地公的乩身，3個月前土地公突然入夢，只透露「有重要事情要說」便離開，兩週前再次入夢指「事情到了」，並要求他農曆3月26（國曆19日），進行「禁口、禁食、靜坐」72小時祈福。

蔡波表示，由於自己有點年紀擔心體力扛不著，心理多次掙扎想著「怎麼跟土地公推辭」，沒想到前幾天土地公又入夢說「何來辭起」，加上政府宣布19日開始「半鎖國」政策，顯現疫情進入嚴峻高峰的巧合，讓他只能硬著頭皮「聽土地公的話」。

福南宮工作人員指出，儀式開始後，路過參香的信徒避免近距離圍觀或觸碰影響蔡波，有意共同祈福的信徒，可以選擇在一旁跟隨跪拜祈福15分鐘即可，儀式預計在22日上午9時結束。

廖大乙：近期應「順時中」 遵守醫療專業建議、避免群聚

對於這項祈福儀式，民俗專家廖大乙認為，「心誠則靈」的慈悲心不能否定，但這樣的禁口禁食作法，自古屬於個人修行的儀式，對瘟疫祈福的影響少有聽聞，民眾如面對居民檢疫或隔離可作為祈福方式，但近期仍應「順時中」，遵守醫療專業建議，避免群聚行為才是防疫之道。

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屏東福南宮住持禁食靜坐72小時為疫情祈福。（記者蔡宗憲攝）

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