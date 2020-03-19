武肺慘業！東港海產一條街 出招救業績

冷凍年菜宅配的作法，因應疫情，持續搶攻外縣市的新鮮海產市場，簡易料理即可食用。（記者陳彥廷攝）

2020-03-19 22:58:38

［記者陳彥廷／屏東報導］東港是國內漁業重鎮，鎮內的海鮮一條街更是地方指標性產業，不過，受武漢肺炎重創，目前團客幾近「清零」，業績減3成，以標下「第一鮪」聞名的佳珍海產餐廳，則是打出外帶「全家餐」，也延續冷凍宅配年菜續退，在疫情下轉型自力救業績。

推「小家宴」供外帶 自已當「熊貓」外送

武漢肺炎肆虐，民眾能不出門就不出門，重創外食市場，東港佳珍海產鎖定小家庭推出「小家宴」供外帶，兩菜、生魚片、甜湯、火鍋和炒飯的澎湃全端上桌，甚至有空時還能外送，業者笑稱「沒有熊貓自己來」，因應疫情調整經營方式。

「民以食為天！」佳珍海產餐廳指出，散客雖相對穩定，但至少佔3成的團客隨著疫情爆發不斷減少幾近歸零，「小家宴」的食材都是東港新鮮的海產，分量極適2大2小的小家庭，價格也非常實惠，外帶更方便顧客帶回家即食。

佳珍海產餐廳強調，業績慘淡下，員工採分流上班方式因應，避免一人中獎全店停擺的可能性，但也大嘆疫情重創外食市場，除強調已加強消毒，員工也落實自主健康管理，也延續冷凍年菜宅配搶攻外縣市市場，甚至連黑鮪魚生魚片都有提供宅配。

東港另一家知名的海產餐廳指出，今年公司行號的春酒宴席幾近停擺，婚宴不是延期甚至有退訂，所幸家庭、親友聚餐還相對穩定，只希疫情能早日退燒。

冷凍年菜宅配的作法，因應疫情，持續搶攻外縣市的新鮮海產市場，簡易料理即可食用。（記者陳彥廷攝）

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