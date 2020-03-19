印尼急凍移工輸出 看護、漁工恐現斷層

外籍移工是國內漁業的勞動主力，見到碩大黑鮪魚，外籍漁工也忍不住拍照留念。（記者陳彥廷攝）

2020-03-19 22:51:43

［記者陳彥廷／屏東報導］世界勞工輸出大國印尼，今天因應疫情，宣布該國自20日開始，不再配置移工到各國，其中特別強調漁船上的移工，由於我國遠洋漁業及沿近海漁業目前皆以印尼籍漁工為主要勞力大宗，為防接下來的黑鮪魚捕撈季缺工，台灣鮪延繩釣協會已勸說船東應儘快和即將合約到期的漁工簽訂新的合約，因應未來黑鮪季。

屏東東港、琉球是台灣遠洋漁業重鎮，昨天政府宣佈具有相關證明者以外的境外人士將暫停入境，當時就引起漁民團體擔憂，恐引發斷層，不過後來確定依據就業服務法者應可入境，但境外漁工的臨時入境恐將斷炊，豈料印尼政府則是直接宣布全部中止，不論是依就業服務法要離境者，亦或是境外漁工，全都直接斷點。

台灣鮪延繩釣協會指出，目前國內漁業大宗的勞力皆以外籍移工為主，其中又以印尼籍為主，像東港、琉球就高達7成以上，昨天還認為可能只有境外漁工遭斷，沒想到因應疫情的反映是又快又急，明天起就立刻中止。

該協會指出，印尼的勞動部門就特別明指受安置執行人（應為仲介）引出的人力、受僱公司行號的人力及他國商、漁船的人力適用這個暫時中止輸出的規定，不過，該國勞動部門也指出，若是目的國未關閉外國人的工作權，已經持有工作簽證和前往目的國航程票據的印尼移民工人可以離開；同時，在國外工作的農民工可以繼續工作，直到工作協議（合約）終止，若終止者可考慮受當地政府對安全的保證下展延合約。

黑鮪季來臨 「加薪禮聘」保持戰力

台灣鮪延繩釣協會指出，接下來就是黑鮪魚捕撈季，沿近海的漁船對勞工仍有一定需求，但在印尼暫時中止輸出勞工後，只能以現有的勞工，看是透過從休息的漁船轉介補齊，若遇合約將到期者，已出現有船東「加薪禮聘」方式，在規定的450元美金外，更加碼工作獎金或加薪等，讓漁船保持即戰力。

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