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回溯檢疫謠言一籮筐 東港熱炒店乾脆店休兩週避紛擾

東港一間熱炒店遭造謠有人確診。（取自店家臉書）

東港一間熱炒店遭造謠有人確診。（取自店家臉書）

2020-03-19 21:41:49

［記者陳彥廷／屏東報導］因應武漢肺炎疫情，台灣今天開始回溯15天針對歸國台人進行的旅遊史調查再進行居家檢疫，沒想到各地因此出現許多惡意謠言或是揣測影射杜撰，屏東東港1間頗負盛名的熱炒店，竟被人造謠店內有人確診，不堪其擾的店家，乾脆店休14天。

東港居民今天下午開始接到網路謠言，點名該間海產熱炒店有人「確診」，還加碼強調該「確診」民眾到附近1間店面買東西，因此熱炒店將店休14天為隔離，由於目前屏東完全沒有確診病例，倒果為因還加碼有人確診的言論，除了完全棄中央防疫指揮中心的公信力於不顧，更一次將兩家店都拉下水，遭被點名的熱炒店傍晚發出聲明直指是「造謠」。

該間熱炒店在大鵬灣國際賽車場還有營業時，常有來參賽的藝人明星造訪、用餐而知名；該店家為澄清，傍晚發出配合該謠言截圖進行聲明，店家指，老闆的女兒從美國返台，為維護客人和員工安全，選擇店休14天，請勿做無謂的揣測和造謠，也感謝客人的支持與鼓勵，文末也說明將在4月1日再啟營業，並「歡迎轉傳分享」。

擴大回溯檢疫讓近期從國外回來的台灣人要向地方公所主動通報，由地方公所開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，並「限制活動範圍」，但突如其來的大陣仗或是訊息傳達上及公務人員的大動作等，坊間卻有有心人士發起無謂的揣測，甚至直接把「居家檢疫」的個案，通通升級成「確診」，並藉此質疑公部門的防疫環節，居心可議。

枋寮鄉同樣也有這類因「回溯」而需要居家檢疫14天的個案，枋寮鄉長陳亞麟就在臉書指出，鄉內3月8日及3月11月由土耳其旅遊入境回鄉人員，因入境當時土耳其未列為三級警示，當時因此不受居家列管，昨天立刻依中央疫情指揮中心通令回溯3月5~16日自埃及、土耳其入境回國者須自入境起居家檢疫14天，昨天下下午就已送達居家檢疫通書，並自即日起「限制活動範圍」分別管制至3月23日、3月26日解禁日止。請大家勿再傳相關訊息引起恐慌！

陳亞麟指出，地方公所目前配合防疫，是針對「居家檢疫」者送通知書，並由村幹事或村長聯繫其狀況，但鄉公所不具裝備和醫療專業，所有強制篩檢與否和人員所有活動範圍等，公所無法知悉，亦非有權限管轄的範圍，執行起來很辛苦，只能回報給衛生機關，他強調，防疫環節永遠會有人認為有改進空間，但公所已提早因應展開防疫協調會，儘可能因應，但假消息很可能以訛傳訛而輕易擾亂甚至重創防疫工作。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡


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