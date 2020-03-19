武漢肺炎》疫情影響遊客數大減 墾管處助委外經營業者紓困

墾丁2月遊客數狂掉超過60％。（記者蔡宗憲攝）

2020-03-19 21:18:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎疫情重創台灣觀光旅遊業，光是恆春半島2月份遊客人數較去年同期（去年2月份）減少幅度約6成，墾管處主動發布訊息協助委託民間經營業者紓困，其他觀光業者也期盼政府能給予更多協助，度過這波疫情難關。

根據墾管處遊憩區統計資料，去年2月各景區累計40萬4800餘人次，今年受到疫情影響，銳減至19萬2000餘人次，一口氣少了21萬2000多人次，看的出武漢肺炎疫情影響程度驚人。

墾管處指出，肺炎疫情在國際間持續發燒，國內旅遊市場大受影響，恆春半島的觀光產業也受到重創，遊客量銳減嚴重影響當地觀光產業，明顯造成墾管處委外或承租業者經營重擔。

因內政部依據「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條，制訂「內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法」，墾管處近期已主動通知廠商或店家，2至4月份租金（權利金）可補貼百分之五十，如疫情持續影響營運狀況，5月份開始尚可逐月申請補助，依據遊客量減少之比例計算，最高可補貼租金（權利金）百分之百，期望能降低疫情對國家公園內事業影響。

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