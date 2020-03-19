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屏東「第一鮪」續拍推動產業 千人小吃宴轉型外帶慶母親節

屏東第一鮪拍賣續辦，千人小吃宴將轉型。（記者陳彥廷攝）

屏東第一鮪拍賣續辦，千人小吃宴將轉型。（記者陳彥廷攝）

2020-03-19 18:58:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每年母親節正逢屏東知名的黑鮪魚捕撈季，是東港、琉球地方漁業產業的重要漁獲，不過，今年因為武漢肺炎疫情未止，衍生舉辦大型活動的疑慮，東港區漁會指出，「第一鮪拍賣」可說是整個東港漁業的火車頭，拍賣也是在通風的半露天式天棚，屏東縣政府則強調，往年頗受好評的千人小吃宴，今年因應疫情轉型，改由外帶方式讓民眾帶回家享用「黑鮪」母親節大餐。

已連辦18年的第一鮪拍賣，當年SARS也未曾停辦，東港區漁會有鑑於近期東港海鮮市場因為疫情衝擊，導致業績下滑，往年被視為產業火車頭的黑鮪魚捕撈季，其中重頭戲「第一鮪」拍賣，因為價格高出黑鮪魚均價不少，在疫情衝擊下是提振地方產業的方式之一。

屏東縣政府傳播處指出，黑鮪季的活動開幕式決定延期但仍未定，第一鮪拍賣所到場的人員，大多以漁獲交易商及媒體為主，除人源相對可掌握，加上又是在港口旁的半露天式通風場地，群聚密集度相對低，但今年場地也會加強消毒的程序，如入場噴酒精、量體溫的方式，並可能採半開放式控管入場，避免過於群聚。

傳播處表示，疫情衝擊消費市場，尤其外食市場更是首當其衝，因此希望能兼顧防疫和健全產業，至於以往千人小吃宴，上桌的菜全是地方在地特色小吃，但今年因應疫情，千人以上活動禁辦，屏縣府不是縮減規模，而是直接轉型，採用外帶全家餐的方式，讓民眾帶回東港當地新鮮又有特色的菜色回家慶祝母親節。

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