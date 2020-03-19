台灣最長鳳尾蘭 220公分花瀑現身九如

屏東縣愛蘭協會理事長龔泰文栽培22年的鳳尾蘭，長度達220公分。（記者邱芷柔攝）

2020-03-19 16:53:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣愛蘭協會理事長龔泰文22年前從九如鄉北玄宮蘭花節購入一株鳳尾蘭，在他悉心照顧下，現在鳳尾蘭長度達220公分，白色小花瀑布直瀉而下，龔泰文說，目前台灣鳳尾蘭的參展紀錄不曾超過200公分，目前這株220公分的鳳尾蘭堪稱台灣最長。

台灣鳳尾蘭原產地就在屏東，是恆春半島佳樂水一帶的原生種，喜歡有蔽蔭、通風良好的環境，為大型懸垂性的附生蘭，白色小花上會有紫紅色的斑點，帶有淡淡香氣，花期逾40天。

龔泰文說，九如鄉北玄宮的台灣蘭花節今年邁入第22屆，他在第1屆蘭花節時購入鳳尾蘭幼苗，如今已長成220公分，從屋頂入垂到地板，5代同生，今年也將把「台灣最長」的鳳尾蘭移至蘭花節展場，讓開著萬朵小花的花瀑在展場迎賓。

九如北玄宮每年在玄天上帝聖誕前夕舉辦台灣蘭花節，已經成為地方春季重要慶典之一，今年蘭花節在3月22日至29日登場，現場將有7大蘭屬，展出1000盆以上蘭花。

主辦單位也表示，蘭花節展場為開放式網室，除了每日場區消毒，展覽期間也以單一出入口管制人數，並為民眾進行額溫量測、提供酒精消毒，歡迎民眾在防疫期間出門走走，一起親近花香，紓解疫情帶來的壓力。

白色小花上會有紫紅色的斑點，帶有淡淡香氣。（記者邱芷柔攝）

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