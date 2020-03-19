防疫用品夯 美和科大成立「防疫工作坊」

美和科技大學成立「防疫工作坊」，帶學生手作簡易防護衣、可替換口罩套、檢疫防護頭套、簡易護目鏡等各種正夯的防疫用品。（圖由美和科技大學提供）

2020-03-19 13:06:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕武漢肺炎疫情持續增溫，屏東美和科技大學成立「防疫工作坊」，帶學生手作簡易防護衣、可替換口罩套、檢疫防護頭套、簡易護目鏡等各種正夯的防疫用品，除了自用也可提供給校園第一線體溫檢疫人員使用，提升校園防疫能量。

美和科大護理系主任蔡玲君表示，自從疫情爆發以來，全世界興起搶購口罩的「口罩之亂」，雖然政府投入大量人力、物力增加口罩產線，仍供不應求，美和以護理起家，因此本著「自己學生自己照顧、自己校園自己守護」的理念，在教育部高教深耕計畫補助下，開辦「防疫護具DIY工作坊」。

學生們跟著指導老師DIY，學習打版製作拋棄式防護衣，並利用棉布製作口罩套，延長醫療口罩使用時間，連過去學校積存已久的投影片也派上用場，成為製作防護罩的材料，在防護物資有限的當下，這堂「DIY手作防疫護具」的課程，讓參加的學生們直呼「太實用了！」

美和科大校長翁順祥表示，正確的防疫觀念是肥皂勤洗手、減少到醫院或人多密閉的場所，再配合適當的防護用具，除了開辦工作坊為校園防疫能量升級，學校也也嚴格落實防疫措施，並透過通識課程、校內電視牆、電子看板等，加強肺炎議題衛教。

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學生DIY口罩套。（圖由美和科技大學提供）

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