武漢肺炎》防疫優先 屏東三大日音樂節確定延期

相當受到廣大樂迷喜愛的屏東三大日音樂節。（資料照）

2020-03-18 18:35:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東春天的自創音樂品牌「三大日音樂節」，今年即將邁入第3屆，已有大批樂迷不時探詢登場時間及卡司，可惜武漢肺炎疫情升溫，縣府表示，確定要延期了，初步規劃延至7月舉行，不過仍要視疫情發展而定，一切以防疫為最優先。

為帶動觀光，屏東縣政府前年起每逢4月在屏東市舉行「屏東三大日音樂節」，三大日有3個意思，這3個字加起是「春」，大日在台語表示「好日子」，而且連續在春天舉辦3天，每日依序以懷舊、搖滾、文青風為主題特色，搭配女神級卡司，充份滿足各年齡層對音樂喜好。

首屆音樂節吸引2萬5千人潮、去年更逾3萬人，一年比一年受歡迎，不少外縣市民眾前來，住在屏東市連聽3天，讓飯店連續2晚住房率達到7、8成以上，去年三大日音樂節就創造至少4500萬元產值。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，今年的春天遇上疫情升溫，全國上下全力為防疫努力，考量到音樂節參加人流龐大，萬一如期舉行，恐怕要採實名制入場，才能因應萬一需要疫調的狀況，但實名制有很高難度，牽涉到龐大管理人力、是否要圍場等問題，因為不能冒防疫風險，勢必要延期。

黃建嘉表示，今年三大日音樂節初步規劃延至7月暑假，不過仍要密切注意疫情變化，一定要等到緩和之後才會舉辦，防疫是最重要的。

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