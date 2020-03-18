「繁星」刷新校史紀錄！ 屏東美和高中3人上醫學系

美和高中有32人上榜，錄取率6成，其中有3名學生錄取醫學系，刷新校史紀錄。（美和高中提供）

2020-03-18 17:23:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大學繁星放榜，屏東美和高中共有32人上榜，錄取率6成，其中有3名學生錄取醫學系，刷新校史紀錄；另外來義高中，今年也有16人順利摘星，其中有7人為國立大學，校方也迎來創校以來首位政治大學政治系學生。

美和高中指出，今年錄取率再創新高，在上榜的32人中，錄取頂大及國立大學22人，特別是今年繁星通過及錄取3位醫學系學生，創下美和最多醫學系紀錄，包括今年學測屏東榜首曾勤雅，來自醫生世家的她從小耳濡目染，以繁星通過高雄醫學大學醫醫學系，而小時候得到蕁麻疹的陳蘊安，因父母親當時用中醫來調理治好，對中醫的博大精深印象深刻，如願錄取中國醫藥大學中醫系，原住民徐子晏則通過馬偕醫學院醫學系，計畫未來返鄉服務。

美和高中校長曾焜宗表示，未來AI及智能機器人時代，美和高中今年繁星錄取頂尖大學電機、電子、資訊、光電、應用數學、管理、統計等學科有15人，增加比率非常明顯。

來義高中也表示，今年有16名學生透過繁星上榜，其中有7人上國立大學，並出現校史上首位政治大學政治系學生，學生們上榜科系多元，包括醫管、財稅、國貿、教育、外語、植醫等，以偏鄉地區來說表現格外亮眼。

來義高中今年有16名學生透過繁星上榜，表現亮眼。（記者邱芷柔攝）

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