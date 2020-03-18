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首頁　>　屏東縣

屏東殺蛇溪畔辦婚禮不是夢 「生活心樂章」年底完工

第二期工程打造的浪漫水景。（記者羅欣貞攝）

第二期工程打造的浪漫水景。（記者羅欣貞攝）

2020-03-18 14:09:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕打造屏東市新綠地，屏東縣政府爭取3億9千萬前瞻計畫經費，在屏東市殺蛇溪畔與台糖舊紙漿廠打造「殺蛇溪生活心樂章」工程，其中9公頃的縣民公園已開放，其餘11公頃工程進度達五成，有美麗水景、工業遺址地坑體驗區等，預計今年底完工開放，屆時縣民在殺蛇溪畔舉辦夢幻婚禮不是夢，還能下深達6公尺地坑、原是台糖紙漿廠的備料場探險。

位於屏東市殺蛇溪畔的台糖紙漿廠1977至1994開廠營運，是屏東農業、工業的一頁縮影，屏東縣政府2015年起推動改造，整地、修建紙漿廠、保留老樹，2018年先完成第一期9公頃工程，即現今縣民公園。

屏東縣政府城鄉處長李怡德指出，縣民公園第二期工程加速進行中，結合殺蛇溪水質整治，加設污水處理設備，要打造左右岸86公尺寬的水岸綠廊步道，打造水景場域、五分車時光平台，並將高壓電塔下地。

在工程進行中，大約在去年底，原預期為平坦地坪的區域，隨著工程開挖整理後，才發現未打除的紙漿廠備料地坑與廢水沉澱池，這樣的工業遺址十分有價值，因此再向內政部申請經費7500萬元經費補助，以利後續延伸保存項目，打造更為獨特的地景亮點；也因此整體經費增為3億9722萬元。

李怡德說明，接下來的工程，會規畫全台首創蔗渣坑活化再利用場域，將過往紙漿廠所遺留的地坑與廢水沉澱池，打造成兒童地景遊戲區、秘境花園、在水一方等休憩空間，屆時將是全台唯一尚保留甘蔗渣紙漿生產製程場域的活化空間。

工業遺址將成為民眾可以親近體驗的場域。（記者羅欣貞攝）

工業遺址將成為民眾可以親近體驗的場域。（記者羅欣貞攝）

進行中的生活心樂章第二期工程。（記者羅欣貞攝）

進行中的生活心樂章第二期工程。（記者羅欣貞攝）

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