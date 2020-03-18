戴口罩也能美美的！屏東旗袍展每套都有專屬口罩

朱素貞奇袍創作展。（記者羅欣貞攝）

2020-03-18 10:51:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼去年台灣燈會結合最新科技設計出VR花燈後，屏東大學視覺藝術系教授朱素貞再度透過數位科技，賦予旗袍全新風貌，她保留中式旗袍形式，參考西方古典藝術家的繪畫，重新以電腦繪圖創作出一件件美麗絢爛的旗袍作品；因應武漢肺炎疫情，也同時用蠶絲製成的透氣口罩套搭配，穿旗袍、戴口罩，一樣美美的。「2020藝境之南：嫁接 束縛 解放」朱素貞奇袍創作展，即日到4月2日在屏東美術館展出。

朱素貞的旗袍創作獨樹一幟，創作理念來自於日治時期被視為「臺灣服」的旗袍，是當時本地的常民服裝，很能展現女性含蓄婉約之美，但隨著各種服裝款式流行起來，旗袍逐漸被邊緣化。朱素貞說，她透過電腦技術，創新傳統的旗袍製程，從製版、套圖、布料印刷、染整，全部運用數位科技，雖然保留了中式旗袍的形式，但選取了西洋圖案，重新定義旗袍的現代意義，也讓每件旗袍成了「奇袍」，從而產生了新的文化意義。

此外，她也取材自中國古代威權象徵之「龍紋」，重新演繹在旗袍上，做為一項女性意識覺醒的標幟；還融入象徵富貴的花魁「牡丹」，強調女性可柔可剛、可愛可敬的形象。

從事純藝術創作的朱素貞老師此次強迫自己做電腦繪圖、還學裁縫師傅打版畫紙樣，好不容易才完成這場別開生面的奇袍創作，在數位科技的輔助，以及裁縫師傅和多名同學協助下，讓原本含蓄婉約的旗袍，走出一條「從束縛到解放」的全新道路。

因應不斷升溫的疫情，朱素貞也設計出可和旗袍互搭的專屬同款口罩套，兼具美觀、環保與實用，內裡放置醫療口罩，可延長其使用時效，口罩套洗滌後可重複使用，即使面對嚴峻的疫情，也能展現美好的藝術風情，既解放了口罩對人的束縛與疏離，還能療癒情傷和疫情帶來的壓力。

奇袍創作展共展出8套旗袍，以及互搭的8個蠶絲透氣口罩套，展覽今天（19日）開幕，朱素貞特別穿戴其中一套示範走秀，展場布置一併呈現創作理念，帶給觀眾賞心悅目的藝術饗宴。

朱素貞展示自己創作的旗袍。（記者羅欣貞攝）

每套旗袍都有專屬口罩。（記者羅欣貞攝）

作品融入西方古典繪畫，欣賞展覽宛如學習西洋美術史。（記者羅欣貞攝）

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