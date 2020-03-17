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武漢肺炎》終於盼到遊覽車…竟是老闆「車太久沒開」載家人來

大鵬灣遊湖船示意圖。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣遊湖船示意圖。（記者陳彥廷攝）

2020-03-17 22:51:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年才剛創下創園以來有史最高年度旅遊人次的大鵬灣國家風景區，今年受到疫情影響，2月相較去年同期，到訪人次腰斬再腰斬，大鵬灣遊湖船首當其衝，3月從預訂春假團客的旺季，變成退訂旺季，只剩零星散客，整個園區顯得寂寥。

春節時國內還未爆發疫情，大鵬灣1月旅次達4.2萬，但2月受疫情衝擊，下挫剩3萬餘人，相較去年2月，光是非燈會期就高達19萬餘人，可說是腰斬腰斬再腰斬，也成6年來最差2月。

大鵬灣目前僅剩西岸濱灣公園及水上平台有營業，濱灣碼頭的遊湖船因疫情衝擊團客銳減，「業績剩3成！」業者說，遊湖船以團客為主，但現在幾近停擺，春假也是退多過訂，雖有轉向散客，但量本就不大，現在撐得苦哈哈。

業者無奈笑說，已接近1個月已經沒有太多的遊覽車前來，上週日好不容易盼到1輛遊覽車，但最後一下車不到10個人，一攀談了解，竟發現是旅行同業，而且是車行老闆怕「車太久沒開會壞」，所以自己載家人出遊，疫情衝擊之大，從上游貫穿到下游，全都受創，令人無奈。

業者說，大鵬灣的遊湖船是半露天式的通風船身，上船前也都會為遊客噴酒精消毒、量測體溫，員工的自主管理也都有做，還會頻繁消毒，盼疫情能早日止息，讓觀光業回復生機。

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