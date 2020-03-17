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挺觀光旅遊業 屏東海生館推2人夜宿「送全年入館」

屏東海生館首次推2人夜宿「送全年入館」。（記者蔡宗憲攝）

屏東海生館首次推2人夜宿「送全年入館」。（記者蔡宗憲攝）

2020-03-17 21:11:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中央流行疫情指揮中心昨宣布對於非必要出國的相關政策，加上出國引發的疫情不斷爆發，將降低民眾出國遊玩的意願，屏東海生館為了挺政府政策及受影響觀光業人員，推出開館以來最狂促銷，「旅遊服務相關從業人員兩人住宿將送一人全年入館。」消息引爆相關從業人員直呼「快搶！」

「不能飛出國那就潛入海底吧！」海生館海景公司企劃部主任毛智瑋指出，疫情衝擊全球，不僅國外旅客暫緩來台，也降低國人出國遊玩的意願，收入及無薪假衝擊最重的莫過於觀光旅遊服務業，海生館也決定推出史上最大優惠挺觀光旅遊業。

這波疫情衝擊團體及國旅，室內場館性質的海生館，這段時間平均營業額也下滑超過兩成，毛智瑋說，海景公司對於這波衝擊感同身受，希望觀光從業人員鬱悶之餘來看看海、看看魚，到風和日麗的國境之南透透氣。

這個史上僅有的優惠，只要是旅遊服務相關從業人員，憑身份證及任職公司行號有效工作識別證，即可享有兩人同行夜宿海生館贈送成人海洋卡一張，可享一年無限次免費入館，四個人就送兩張，越多人來就送越多張。

毛智瑋說，除了館內精采海洋生態，更和恆春半島社區協會合作，針對不同季節推出限定行程，讓民眾到戶外透透氣；為了確保入館民眾健康，每日皆實施嚴謹的防疫及消毒措施，包含全面入館民眾及員工需量測體溫，發現異常體溫的遊客或員工，會禁止入館並協助就醫，第一線工作人員更全面配戴口罩，希望在防疫身心緊繃之餘，能夠以放鬆心情參觀海生館，在大自然療癒身心後，以正面心情迎接未來挑戰。

挺政府「少出國」政策，屏東海生館首次推2人夜宿「送全年入館」。（記者蔡宗憲攝）

挺政府「少出國」政策，屏東海生館首次推2人夜宿「送全年入館」。（記者蔡宗憲攝）

海生館推出史上最大優惠挺觀光旅遊業。（記者蔡宗憲攝）

海生館推出史上最大優惠挺觀光旅遊業。（記者蔡宗憲攝）

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