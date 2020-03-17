疫情延燒 全中運開幕改採數位化 intel無人機表演延期

屏東縣政府今天與體育署、衞福部共同宣布全中運防疫措施。（記者羅欣貞攝）

2020-03-17 12:10:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2020全國中等學校運動會4月18日至23日在屏東登場，縣府雖然精心規劃一系列活動，要用不一樣的全中運來歡迎全國的民眾，但隨著疫情延燒，讓賽事籌辦充滿挑戰，經教育部及全中運執行委員會慎重討論後，屏東縣政府今天（17日）宣布，考量全中運成績攸關學生的升學權益，全中運賽事將如期舉行，同時為避免群聚活動，開幕典禮改採創意數位影音方式呈現，沒有選手齊聚的傳統開幕典禮。

屏東縣長潘孟安表示，為了延續2019台灣燈會在屏東，被譽為是史上最美燈會的光榮，自從確定接辦2020全中運至今，動員所有縣府團隊，精心規劃了打破傳統形式的開幕典禮，包含結合屏東農特產的豪華英雄宴、聲勢浩大的600位學生運動舞蹈演出、驚心動魄的無人機引燃聖火、絢爛奪目的專業高空煙火，以及媲美小巨蛋卡司等級的演唱會作為選手之夜；此外，也邀請屏東的女兒：旅美設計師江孟芝，為全中運大會設計的主視覺意象與吉祥物「驕仔」，並組成了陣容堅強的「驕仔」勇士聯盟，同時也編排了充滿活力的全中運「驕仔舞」，規劃到屏東縣的每個鄉鎮為2020全中運敲響序曲。

如今隨著新冠肺炎疫情的變化，為了避免全中運成為全國防疫的破口，屏東縣政府所有籌備的全中運周邊活動，與精彩的開幕表演將暫緩辦理，僅閉幕典禮用縮小規模的方式呈現，以完成會旗交接以及熄聖火儀式。

此外，在賽事的部分，也將引進紅外線測溫儀進行防疫工作，所有符合居家檢疫、居家隔離以及自主健康管理未解除者，一律不得參與全中運賽事。賽事期間，所有的大會工作人員、選手與教練，皆必須配合屏東縣公告的防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫工作。各競賽場館也將不開放觀眾入場，採用現場轉播的方式讓民眾可以觀賞精彩賽事。

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