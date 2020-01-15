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「希望有人陪吃團圓飯」 伊甸社工到長者家中「圍爐」

一句「希望有人陪吃團圓飯」，伊甸社工到宅圍爐圓夢。（記者蔡宗憲攝）

一句「希望有人陪吃團圓飯」，伊甸社工到宅圍爐圓夢。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-15 22:22:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕偏鄉地區許多獨居長輩，到了年節期間雖然衣食無虞，但不少長輩仍期盼有人陪伴吃飯，甚至不經意說出「希望有人陪吃團圓飯」的願望，伊甸基金會社工特別帶著熱騰騰年菜，到一名72歲長者家中「圍爐」，讓總是一個人吃飯的長輩開心的眼眶泛紅。

伊甸基金會的圓夢計畫，今天到訪枋寮的72歲張伯伯，他幾年前因中風導致其左手、左腳無力失去工作，獨居住在貨櫃屋內，生活起居因身體受限，由社工聯結了長照服務並不定期提供物資，張伯伯一直期盼能與幫忙的志工們圍爐，也感謝他們幫忙。

因為張伯伯一句「我想找幫助過我的人，一同陪我圍爐呷飯。」社工與張伯伯一起擬邀約名單，他把平常幫助過鄰居、房東、村幹事等人寫在紙上，在電話連絡的過程中，一聽到對方答應要來，張伯伯就發出開心的笑聲，昨天滿滿一桌人更讓張伯伯直呼「這才像過年」。

伊甸基金會屏島區區長程錦屏表示，今年在全台各地舉辦25場圍爐活動，讓2700位服務對象與家人團圓吃飯，並把年菜送進353位行動不便的長者或身心障礙朋友家中，為讓平時獨自用餐的長輩也能感受熱鬧氣氛，也幫助他們一圓圍爐夢，歡迎各界共襄盛舉。

伊甸社工到長者家中圍爐圓夢。（記者蔡宗憲攝）

伊甸社工到長者家中圍爐圓夢。（記者蔡宗憲攝）

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