屏東春節除夕至初3 路邊停車格不收費

屏東縣政府團隊推春節服務不打烊。（記者羅欣貞攝）

2020-01-15 20:03:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年春節有7天假期，屏東縣政府長照及弱勢關懷等服務都不打烊，除夕至大年初3全縣2679個路邊停車格不收費，18日全縣33鄉鎮市還要發動9000人同日大掃除。

屏東縣政府表示，春假期間除了1999服務專線每日服務外，因應返鄉及遊客人潮，1月24日（除夕）至27七日（初3）全縣路邊停車格不收費，另屏東市忠孝路成功路、自由路（天公廟前）、社福館、青島街長春路、縣府後方路外場（太原路）、青創園區路外場（青島街）、文化中心路外場（自由路）、游泳池路外場（中華路）、中華路 （屏東公園老人中心旁）、第二路外停車場（信義路）、第三路外停車場（信義路）、國有財產署屏東辦事處、及中正、勝利路外等13處停車場免費停車，且全縣有31所學校從除夕前一天中午至初5開放民眾免費停車。

交通旅遊處表示，相關資訊民眾可多利用「屏東好交通APP」，及「屏東縣政府即時交通資訊網」，了解最新交通資訊，避開壅塞路段。

在醫療長照方面，社會處指出，春節期間如有長照服務需求，包括餐飲、居家、家庭托顧、機構喘息等，可於1月20日前提出申請，1966專線春節期間照常提供長照諮詢服務。往年春節期間縣府平均1天接到約10多件家暴相關案件通報，今年也會安排社工留守受理各類保護案件、物資協助及社福諮詢，可撥打113專線。

環保清潔也不打烊，春節期間24小時處理人民陳情環境公害案件，有關垃圾清運及大型廢棄物清運需求，民眾也可提前聯絡地方清潔隊安排清運；各醫院春節急門診時間、館舍開放、景點活動、入山申請登記及更多春節期間縣府服務資訊，民眾可多利用縣府官網「春節服務不打烊專區」查詢，或撥打縣府便民服務專線1999。

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