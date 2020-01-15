選戰還沒完！ 來義鄉長「雙藍」對決18日登場

莊景星（左）找來國民黨政策會副執行長蘇清泉（右）站台。（記者邱芷柔翻攝）

2020-01-15 19:13:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2020總統大選結束，但屏東來義鄉的「鄉長選戰」打得正火熱，被視為藍營鐵票倉的來義鄉，因國民黨籍屏東縣來義鄉長竇望義當選無效確定，屏東縣選委會將於1月18日舉行鄉長補選，兩名候選人周維屏、莊景星均以無黨籍參選，但兩人各自找來藍營人士助陣，雙藍對決成為地方熱議話題。

莊景星曾擔任兩屆來義鄉鄉民代表，深耕基層多年，主打「為鄉親服務」並從部落環境、老幼照護到文化產業發展推出政見，日前成立競選總部，莊景星特別找來國民黨政策會副執行長蘇清泉站台，對選戰勝券在握。

從警界退休的周維屏是竇望義小舅子，除了接手竇望義的基本票，周維屏強調原鄉醫療及推動組織青年會等政見，獲得迴響，竇今年大選前積極為韓國瑜、山原立委候選人章正輝等人輔選，選後國民黨在來義鄉開出漂亮成績，因此不少支持者看好周維平，周也對選情很有信心。

今年大選國民黨在來義鄉拿下73%的政黨票，總統部分蔡英文得票率僅有22％，遠低於韓國瑜74.5％，山地原住民立委得票率，高金素梅42.2％，擁有在地優勢的民進黨伍麗華29.6％，國民黨籍章正輝則以25％緊追在後。

大選剛落幕，來義鄉的「雙藍」對決備受關注，屏東縣選委會表示，來義鄉長補選作業將在1月18日登場，選舉人數有6033人，鄉內將設有10處投開票所，投票時間為上午8時至下午4時。

周維屏（右2）是竇望義（左1）小舅子，今年大選前兩人積極為國民黨推出的候選人輔選。（記者邱芷柔翻攝）

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