車城福安宮「拜頭香」 農曆年天天發限量開運金幣

車城福安宮「拜頭香」帶起風潮，農曆年天天發限量開運金幣。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-15 14:53:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕邁入第15個年頭的車城福安宮除夕夜「拜頭香」活動，今年依往年慣例舉辦摸彩、贈送鼠年開運金幣及發財金，廟方也首度在金幣上寫上「土地公祖」字樣，強調福安宮悠久的歷史，歡迎全國民眾到訪為新的一年祈福開運。

福安宮今天罕見將開基土地公祖請出正殿，展示早年「割肉濟世」的故事，歷史悠久的神像底座，缺了一大塊給信徒做藥引，許多幸運看到的信徒爭相拍照留念，直呼300多年歷史的福安宮土地公祖慈悲。

今年的福安宮「拜頭香」活動，獎項除了55吋液晶電視、洗衣機、電冰箱等家電獎品，還準備4千份的鼠年開運金幣供領取，除夕晚上7點半開始領取金幣兌換券及摸彩券；福安宮總幹事陳明秀說，春節期間除了除夕夜4千枚，初一至初五早上10時及下午2點，都可以到福安宮前廣場排隊索取，送完為止。

福安宮主委曾寶文指出，各地的「搶」頭香活動，常造成推擠受傷事件頻傳，因此廟方特別改良為「拜」頭香，今年知名的彰化市南瑤宮為了安全也跟進採「拜頭香」，這樣的方式讓信眾齊心參拜後，由工作人員將眾頭香匯聚爐中，希望「人人皆頭香，人人皆好運」，福安宮參加人數也從一開始幾百人，暴增到去年超過3千人，已經成為春節必到的宗教景點。

福安宮將開基土地公祖請出正殿，展示早年「割肉濟世」的故事。（記者蔡宗憲攝）

福安宮將開基土地公祖請出正殿，展示早年「割肉濟世」的故事。（記者蔡宗憲攝）

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