屏東縣府連5年廉政零負評 潘孟安表揚廉能楷模

屏東縣長潘孟安今天表揚廉政績優單位及廉能楷模。（圖由屏東縣政府提供）

2020-01-15 13:01:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安於今天在主管會報中表揚屏東縣2019年度辦理「33鄉廉-未設政風機構鄉公所廉政業務」績優機關及108年度廉潔楷模，頒發獎狀及禮券給績優機關及廉潔楷模，鼓勵鄉鎮市公所共同提升屏縣廉潔風氣。

潘孟安表示，廉能是人民對政府最基本與卑微的要求，是縣府團隊的核心價值，屏東縣5年來縣府團隊沒有發生過與廉能有關的負面事情，但在推動陽光南國廉潔屏東工作上，不只縣府要努力，仍須仰賴屏東縣33鄉鎮市公所共同推動才能達成，對於未設政風機構之鄉公所要如何推動廉政業務就成為重要課題，也是他非常重視的區塊。

縣府也指出，歷年來政風處持續推動未設政風機構的鄉公所廉政業務，今年特別從未設政風機構的鄉公所在協助推動機關廉政工作表現亮眼機關當中評選出4個鄉公所予以表揚，包括三地門、霧台、來義、麟洛鄉公所，績優鄉公所主動辦理反貪宣導、首長親自召開廉政會報及協辦陽光法案推動等廉政業務，讓廉政工作推動往前邁進一大步，值得嘉許，成為標竿典範。

廉潔楷模表揚方面，2019年度屏東縣也評選出4名公務員，分別是屏東縣潮州地政事務所測量員吳炳賢、屏東縣政府消防局隊員陳智森、屏東縣內埔鄉公所村幹事李綉慧、屏東縣鹽埔鄉公所獸醫劉淨行，表揚他們在承辦業務過程中拒絕或退還餽贈或由政風室退還並登錄。

縣府政風處表示，優質及依法行政的公務環境需要全民共同維護，讓民眾在與縣府所有公務機關業務接觸過程中，毋須也不須送禮，同仁執行公務更可免受不當外力困擾，在潘縣長帶領下，縣府行政團隊持續推動廉能工作，為鄉親創造最有感的廉政服務。

屏東縣長潘孟安今天表揚廉政績優單位及廉能楷模。（圖由屏東縣政府提供）

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