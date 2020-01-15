陪伴原鄉兒童成長 華泰與雙流自然教育中心聯手

陪伴原鄉兒童成長，企業與雙流自然教育中心聯手。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-15 08:45:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位處獅子鄉的雙流自然教育中心，一直是遊客最喜愛的原始祕境之一，但當地原住民孩童卻反而少有機會深入接觸，恆春半島知名企業「華泰瑞苑墾丁賓館」，為了協助當地孩童環境教育紮根，與雙流合作造福近千人次孩童，對故鄉環境有更深入認識。

這項紮根計畫，雙流自然教育中心以在地原鄉學校獅子國中、楓林國小、丹路國小及草埔國小，設計出「科學調查」、「原住民文化」、「水資源」及「自然生態觀察」四種不同課程，從獨居蜂旅館、部落石板屋文化、貓頭鷹巢箱製作及觀察到調查楓港溪的水質，讓學童對山林有了不同的認識。

雙流自然教育中心表示，課程活動後，故鄉的山林不再只是「我小時候有來過」的園區，而是隨時可探索的百寶箱，不論與溪水的親近、還是森林的觸動，期望供給這群種子們更多養分，在孩子們心中扎下愛護山林的根，在未來可以持續探索這座山林，學習人與自然的共存之道，一同為環境永續經營努力。

除了關懷及陪伴在地的小朋友，雙流自然教育中心作為高屏地區重要的自然及環境教育場所，涵蓋在地文化、熱帶季風林、森林經營管理及水資源與治理等議題，也適合企業、機關等團體洽談環境教育課程規劃與執行，陪伴民眾紮下環境永續的根。

陪伴原鄉兒童成長，企業與雙流自然教育中心聯手。（記者蔡宗憲攝）

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