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墾丁觀光「浴火重生」 遊客數重回400萬大關

墾丁擺脫觀光雪崩谷底，遊客數重回400萬人次。（資料照）

墾丁擺脫觀光雪崩谷底，遊客數重回400萬人次。（資料照）

2020-01-14 23:51:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島2018年觀光人數僅350多萬人次，慘回到2008年「海角七號」熱潮前，但去年（2019）逐漸擺脫中國客不來陰影，包括台灣燈會、業者覺醒、旅遊型態、秋冬補助等改變，剛出爐的墾丁各遊憩區遊客人數統計，已經重回400萬人次大關，屏縣府交旅處強調，「墾丁仍是台灣旅遊優先選項之一！」

根據墾管處統計資料，墾丁2019年各景點遊客人次為400萬3810人次，對比2018年遊客數雪崩的356萬7375人次低點，足足增加了43萬6435人次，逼近2017年墾丁滷味事件及中客團限縮前的430幾萬人次，看得到墾丁觀光已經有觸底反彈的跡象。

「墾丁觀光已逐漸走出依賴中國單一市場！」當地資深旅宿業者柯先生說，中國客曾經讓當地業者生意好到迷失方向，不需努力也能得到滿滿客源，直到滷味事件加上中客限縮，一瞬間重跌回十年前光景，當地業者經過2018年及2019年的改變，大家都回歸產品本質，隨著各國觀光客到訪及國旅回流，展現出新墾丁的氣息。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，許多業者擔心小英連任沒有中國客，將再次重創墾丁觀光，其實是「假議題」，因為墾丁業者分兩大類，一類是有待輔導的非法業者，無法得到政策協助，另一類合法民宿業者有秋冬補助下衝擊影響面較少；中國經濟已經出現危機，台灣旅遊業不能再鎖定中客市場，加上墾丁旅遊已經轉型為深度、感性、知性，不再只有喧嘩的淺碟式玩法，相信墾丁已經走出陰霾。

屏縣府交旅處指出，墾丁觀光人次重回400萬，業者及居民對環境及旅遊品質的改善，翻轉國人前幾年對墾丁負面形象是主因之一，加上去年從年初台灣燈會開始，國人對屏東的觀光形象有極大的改觀，當地各式創意店家及親子、生態旅遊成長，重新塑造的墾丁旅遊的口碑。

「新的地球村時代，景點已經是跟各國競爭！」屏縣府交旅處黃國維說，浴火重生後的墾丁，面對出國越來越容易的世代，更要了解旅客在成本考量下「貨比三家」的心態，保持一流的服務及品質，秋冬補助旅遊潮後，相信墾丁仍是國旅及國際觀光客在台旅遊優先選項之一。

台灣燈會對屏東觀光形象有顯著提昇。（資料照）

台灣燈會對屏東觀光形象有顯著提昇。（資料照）

墾丁擺脫觀光雪崩谷底，遊客數重回400萬人次。（資料照）

墾丁擺脫觀光雪崩谷底，遊客數重回400萬人次。（資料照）

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