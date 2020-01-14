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首頁　>　屏東縣

打造「海岸雙星」！ 屏縣爭取近2億打造屏東航運新地標

東琉線交通客船聯營處現有於鹽埔泊區的服務處。（記者陳彥廷攝）

東琉線交通客船聯營處現有於鹽埔泊區的服務處。（記者陳彥廷攝）

2020-01-14 16:08:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鹽埔漁港是國內一類漁港，東港溪兩岸的兩個泊區，擁逾千艘漁船，不過腹地仍大，加上小琉球的航班繁忙，遇逢年過節東港碼頭仍塞，為解壅塞，屏東縣政府向中央爭取近2億元打造新的候船室，未來將成為東港溪北岸的新地標。

東港鹽埔漁港的鹽埔泊區未利用空間多且深，屬於良港，加上腹地廣大，當地人期盼發展10幾年，但長年始終只聞樓梯響，不見人進來，直到2018年開通「鹽埔琉球」航線才讓整個泊區出現幅度不大的變動，大多仍屬傳統漁港風貌。

屏縣府交通旅遊處指出，近年小琉球觀光興盛，東港碼頭船隻已明顯飽和，因此採疏導至鹽埔泊區開船並活絡鹽埔港訴求，隨著2018年7月鹽琉線航線開通後，縣府積極著手「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，經向交通部申請補助建設經費1億9550萬元，將於漁港內客貨運專區建置跳港遊憩轉運站、海洋廣場、停車場及觀海平台等設施。

該處處長黃國維指出，其中供候船為主的「跳港遊憩轉運站」，主體建築為3層樓建物，主要提供遊客候船、諮詢、觀景等服務，外部的停車場規劃68台小型車、135台機車及8輛遊覽車停放空間，並設置了公車候車區及計程車招呼站供民眾使用大眾運輸。

黃國維強調，為提供國人出遊更好的旅遊品質，將以高標準打造這個新地標，加上小琉球確實有分流的需求，候船室的興建，可為鹽埔泊區帶入更多人潮。

黃國維說，此外，舒適的候船環境及便利的大眾運輸更可提升旅遊品質，紓緩目前東港碼頭前朝隆路每逢年過節就回堵到鎮內的車潮，整個工程估計在2年內可完成，屆時東港溪南北兩岸東港、鹽埔，盼能成為屏東「海岸雙星」的新地標。

屏東縣政府將於東港鹽埔漁港鹽埔泊區建設客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

屏東縣政府將於東港鹽埔漁港鹽埔泊區建設客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

屏東縣政府將於東港鹽埔漁港鹽埔泊區建設客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

屏東縣政府將於東港鹽埔漁港鹽埔泊區建設客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

屏東縣政府將於鹽埔泊區打造客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

屏東縣政府將於鹽埔泊區打造客貨運專區，打造海岸新地標。（屏縣府提供）

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