18年不間斷 潘孟安今騎單車率隊送雞湯

屏東縣長潘孟安騎單車送雞湯。（記者邱芷柔攝）

2020-01-14 13:53:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府與屏東基督教醫院合作，每年歲末辦理送雞湯活動今年邁入第18年，在社會各界愛心湧入下，今年將發送2952份雞湯，給33鄉鎮的獨居長者，屏東縣長潘孟安今天騎單車率隊送雞湯，讓收到雞湯的李林金葉阿嬤滿臉洋溢開心笑容。

潘孟安說，雞湯送暖18年來，從百戶擴及到全縣近3千戶，要特別感謝社會各界愛心資源的投入，讓年節前獨居長者能暖身也暖心，近年縣府也特別深化送雞湯活動，送雞湯同時也進行訪視與調查，蒐集「心情溫度計」數據，找出獨居長輩的需求，作為未來施政依據。

屏東市80歲的李林金葉阿嬤說，她4個女兒都已成家，先生過世後就開始自己一個人生活，因為骨質疏鬆、關節退化，行走緩慢且無法久站，還好家裡裝設了緊急救援通報系統，她有次從樓梯上摔下，還好按下緊急通報鈕後隨即有救護車送她就醫，縣府各局處也幫忙讓居家生活更便利、安全，像是火災警報器、行動藥師等，都讓她覺得住在屏東很幸福。

屏縣府社會處統計，截至108年12月，65歲以上長者共14萬1120人，列冊獨居長輩共3048人（2952戶），送雞湯活動今天起將陸續送到全縣33鄉鎮的獨居長者手中，預計5天內完成配送。

收到雞湯的李林金葉阿嬤（右2）滿臉洋溢開心笑容。（記者邱芷柔攝）

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