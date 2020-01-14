剛選上立委就被點名選縣長？ 蘇震清：現階段國會優先

蘇震清雖然以無黨籍參選，但獲得民進黨中央支持，總統蔡英文也前來站台。（記者陳彥廷攝）

2020-01-14 13:12:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大選落幕，2年後的縣市長選舉隨之而來，今年以無黨籍爭取連任的立委蘇震清，日前連任後，就被點名是民進黨接棒參選屏東縣長的人選之一，對此，他則回應，民代與首長的角色不同，現階段以作好國會工作優先。

蘇震清原定與第一選區的鍾佳濱進行黨內初選，後來轉列不分區，卻因誠美材案風波未獲提名，轉而和時任區域立委的莊瑞雄互換，以無黨籍身分拼戰立委。

蘇震清已是第四任立委，前三任服務屏東第一選區，深耕內埔及潮州等人口大鄉鎮已久，總得票一次比一次高，這次選後，他就特別感謝北屏東的民眾作他的後盾，向南屏東（第二選區）的親友拉票，如今連任，服務有再深化機會，立足北屏東，邁向南屏東。

日前開票，蘇震清在激戰後當選，雖然得票與蔡賴配有落差，但因縣長潘孟安2年後將屆滿不再連任，兩個成功連任的民進黨立委，皆被點名是可能的百里候人選。

蘇震清謝票行程受訪指出，選完後就會回到國會崗位，強調自己一直以來都有民進黨籍，現在就是立法院民進黨團的一員，也因此最主要的工作就是問政、監督公部門，並為屏東持續爭取建設、替選民服務，包括屏南快速道路等等，這些都是眼前最重要的工作。

蘇震清也說，立委和縣長的角色不同，但同樣都是為縣民帶來更多的發展及福利，也因為如此，在更廣大的民意支持下，才有足夠的立基參選。

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