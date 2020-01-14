為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

剛選上立委就被點名選縣長？ 蘇震清：現階段國會優先

蘇震清雖然以無黨籍參選，但獲得民進黨中央支持，總統蔡英文也前來站台。（記者陳彥廷攝）

蘇震清雖然以無黨籍參選，但獲得民進黨中央支持，總統蔡英文也前來站台。（記者陳彥廷攝）

2020-01-14 13:12:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大選落幕，2年後的縣市長選舉隨之而來，今年以無黨籍爭取連任的立委蘇震清，日前連任後，就被點名是民進黨接棒參選屏東縣長的人選之一，對此，他則回應，民代與首長的角色不同，現階段以作好國會工作優先。

蘇震清原定與第一選區的鍾佳濱進行黨內初選，後來轉列不分區，卻因誠美材案風波未獲提名，轉而和時任區域立委的莊瑞雄互換，以無黨籍身分拼戰立委。

蘇震清已是第四任立委，前三任服務屏東第一選區，深耕內埔及潮州等人口大鄉鎮已久，總得票一次比一次高，這次選後，他就特別感謝北屏東的民眾作他的後盾，向南屏東（第二選區）的親友拉票，如今連任，服務有再深化機會，立足北屏東，邁向南屏東。

日前開票，蘇震清在激戰後當選，雖然得票與蔡賴配有落差，但因縣長潘孟安2年後將屆滿不再連任，兩個成功連任的民進黨立委，皆被點名是可能的百里候人選。

蘇震清謝票行程受訪指出，選完後就會回到國會崗位，強調自己一直以來都有民進黨籍，現在就是立法院民進黨團的一員，也因此最主要的工作就是問政、監督公部門，並為屏東持續爭取建設、替選民服務，包括屏南快速道路等等，這些都是眼前最重要的工作。

蘇震清也說，立委和縣長的角色不同，但同樣都是為縣民帶來更多的發展及福利，也因為如此，在更廣大的民意支持下，才有足夠的立基參選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
總統大選彰化縣「全綠了」 蔡賴配得票率最高在這裡...
2020-01-14 12:43

總統大選彰化縣「全綠了」 蔡賴配得票率最高在這裡...
綠營在高雄可敬的對手 黃柏霖：276萬補助金全捐公益
2020-01-14 12:29

綠營在高雄可敬的對手 黃柏霖：276萬補助金全捐公益
過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1

過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1
蘇震清謝票：加入民進黨團運作 是民進黨的第62席
2020-01-12 15:32

蘇震清謝票：加入民進黨團運作 是民進黨的第62席
反擊藍營抹黑分化 綠營大咖站台力挺蘇震清
2020-01-10 20:53

反擊藍營抹黑分化 綠營大咖站台力挺蘇震清
屏東縣今日熱門
2020-01-13 10:09

神預測？潘恆旭看好的5席區域立委全落敗

2020-01-13 08:36

誰說命理師大選預言全落漆？神準廖大乙：早說小英「不用選！」

2020-01-12 09:00

伍麗華勝選挺進立院爆秘辛…潘孟安腰力用盡、腿發軟

2020-01-13 14:21

民進黨首位山原立委伍麗華環台謝票 7天才跑得完

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播