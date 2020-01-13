黃國昌宣戰屏東「貪腐勢力」 屏東時力政黨票遭民眾黨超車

黃國昌（左）數度南下屏東站台，但時力政黨票不如預期。（記者陳彥廷攝）

2020-01-13 22:23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本屆屏東的政黨票分裂投票非常明顯，民進黨得21萬票，少蔡賴配10萬票；國民黨獲近16萬票，也較韓張配少2萬票。政黨票轉向第三勢力，但選前民調曾一度預測可成長1倍的時代力量，最後僅開出近3.5萬票，遭新興政黨台灣民眾黨超車。

本屆大選突破3%門檻可獲政黨補助款的民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨及台灣基進等6個政黨，在綠大於藍的屏東，僅泛綠民進黨和台灣基進兩黨得票率超過全國平均，基進黨上屆與台灣團結聯盟結盟，本屆分道揚鑣大幅成長，全縣獲1.7萬票。

時代力量上屆在屏東獲得2萬張左右的政黨票，本屆與參選第二選區立委的張怡結盟，企圖相互拉抬翻轉都會型政黨印象。黃國昌從去年年中開始，就數度南下屏東，除砲轟議長周典論家族涉弊及護航枋寮鄉違法的樂樂養雞場，競選期間更直接向屏東的「貪腐勢力」宣戰；張怡也在登記時直接嗆聲周典論，聲勢看漲，原預估可成長1倍以上，但開票結果不如預期。

時力在屏東得票率6.9%，仍低於全國平均的7.75%，但較上屆的4.65%成長不少，在全國排名中超越南投縣，翻轉都會型政黨的策略看似有效，尤其黃國昌著墨甚深的枋寮鄉，更開出高於全國平均的12.4%得票率、共獲1830票。

不過，差強人意的開票，仍令長期關注樂樂養雞場相關事件的公民運動人士張仁吉感到失落，他在臉書PO文指出，枋寮的公民意識已有很明顯的提升，但仍印證「人喜歡看英雄主持正義，更喜歡看英雄從容就義」，最後他也鼓勵夥伴，表示要改變偏鄉政治就要在基層扎根，越難越要勇敢去做。

時力全國共獲近110萬票，分配3席不分區立委，排第4的黃國昌落馬，且時力在屏東第二選區拿下的1.7萬票比張怡個人得票還低；張怡分析，除了選制對小黨不利，她不具時力黨籍，選人不選黨亦成因素之一，她對於黃國昌數度南下為屏東人捍衛正義，卻無法續留國會，感到非常惋惜。

民眾黨未推出屏東區域立委候選人，僅僅「大眾走」造勢曾到屏東1次，靠著路口插旗、掛看板曝光黨主席柯文哲，即異軍突起席捲3.6萬票（7.24%得票率），CP值之高令人咋舌。

屏東縣枋寮鄉政黨票前六。（截自中選會網站）

屏東縣政黨票前六。（截自中選會網站）

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