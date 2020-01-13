小英連任又出現「墾丁挫咧等」謠言 屏縣府打臉︰韓國客多1倍

這2年墾丁地區已經習慣中國客非唯一。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-13 20:29:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光業去年漸有起色，蔡英文總統在大選連任後，卻有部分媒體及網路社群惡意渲染「墾丁觀光挫咧等」的消息，引發當地居民痛批刻意帶風向，屏縣府也強調，這2年墾丁地區已經習慣中國客非唯一，外國觀光客成長近2成，其中韓國旅客更比過去多出1倍，縣府將持續從國旅及國外行銷努力，讓全世界知道墾丁得天獨厚的觀光。

蔡英文總統獲得破紀錄高票連任，各界期待政府繼續開創新局之際，網路卻出現刻意帶風向的「墾丁觀光挫咧等」的消息，不過當地業者大多不受惡意消息影響，紛紛發文力挺，認為墾丁有非常好的自然環境與條件吸引全世界各國觀光客，如果哪一個國家觀光產業永遠只期待中國觀光客，最終走向沒落也是理所當然。

「政策控制多寡的觀光客豈不是跟毒品一樣？」資深旅宿業者老劉也認為，中國利用限縮觀光客試圖影響台灣政局，不僅證明無效，更引發各國反感，墾丁地區的業者大多已經覺醒，明白中客數多寡就像販毒者以毒品控制一樣，大家都歡迎中國客來旅遊，但不會想全依賴中國客活下去。

新上任的當地立委蘇震清也提到，發展觀光要平等對待各國，要從全球能見度著手，歡迎全世界的遊客，需求是各國遊客，屏東將進一步讓國際觀光客知道恆春半島的美，不再只知道阿里山、日月潭、九份等中北部傳統風景區。

屏縣府交旅處指出，屏東這2年一直沒有把重心全壓中國客上，中國客陸續減少後，國際旅客順勢成長近2成，其中韓國觀光客成長明顯，人數已經是過去的1倍以上，今年行銷目標仍是屏東冬夏皆宜的氣候，目標周邊4小時能到達台灣的寒帶國家，並強化東南亞國家旅客不只到中北部旅遊，更能看到屏東之美。

至於國內旅遊部分，待秋冬旅遊補助告一段落後，屏縣府今年將強化「四季遊程」，除了有四季搭配的節慶活動，帶著國內遊客深入部落體驗、社區深度旅遊，將規劃出主題性的玩法，不再是曲高和寡的行程，重新打造出屏東、墾丁新的觀光榮景。

屏東縣府強化東南亞國家旅客不只到中北部旅遊，更能看到屏東之美。（記者蔡宗憲攝）

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