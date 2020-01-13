為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

小英連任又出現「墾丁挫咧等」謠言 屏縣府打臉︰韓國客多1倍

這2年墾丁地區已經習慣中國客非唯一。（記者蔡宗憲攝）

這2年墾丁地區已經習慣中國客非唯一。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-13 20:29:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光業去年漸有起色，蔡英文總統在大選連任後，卻有部分媒體及網路社群惡意渲染「墾丁觀光挫咧等」的消息，引發當地居民痛批刻意帶風向，屏縣府也強調，這2年墾丁地區已經習慣中國客非唯一，外國觀光客成長近2成，其中韓國旅客更比過去多出1倍，縣府將持續從國旅及國外行銷努力，讓全世界知道墾丁得天獨厚的觀光。

蔡英文總統獲得破紀錄高票連任，各界期待政府繼續開創新局之際，網路卻出現刻意帶風向的「墾丁觀光挫咧等」的消息，不過當地業者大多不受惡意消息影響，紛紛發文力挺，認為墾丁有非常好的自然環境與條件吸引全世界各國觀光客，如果哪一個國家觀光產業永遠只期待中國觀光客，最終走向沒落也是理所當然。

「政策控制多寡的觀光客豈不是跟毒品一樣？」資深旅宿業者老劉也認為，中國利用限縮觀光客試圖影響台灣政局，不僅證明無效，更引發各國反感，墾丁地區的業者大多已經覺醒，明白中客數多寡就像販毒者以毒品控制一樣，大家都歡迎中國客來旅遊，但不會想全依賴中國客活下去。

新上任的當地立委蘇震清也提到，發展觀光要平等對待各國，要從全球能見度著手，歡迎全世界的遊客，需求是各國遊客，屏東將進一步讓國際觀光客知道恆春半島的美，不再只知道阿里山、日月潭、九份等中北部傳統風景區。

屏縣府交旅處指出，屏東這2年一直沒有把重心全壓中國客上，中國客陸續減少後，國際旅客順勢成長近2成，其中韓國觀光客成長明顯，人數已經是過去的1倍以上，今年行銷目標仍是屏東冬夏皆宜的氣候，目標周邊4小時能到達台灣的寒帶國家，並強化東南亞國家旅客不只到中北部旅遊，更能看到屏東之美。

至於國內旅遊部分，待秋冬旅遊補助告一段落後，屏縣府今年將強化「四季遊程」，除了有四季搭配的節慶活動，帶著國內遊客深入部落體驗、社區深度旅遊，將規劃出主題性的玩法，不再是曲高和寡的行程，重新打造出屏東、墾丁新的觀光榮景。

屏東縣府強化東南亞國家旅客不只到中北部旅遊，更能看到屏東之美。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣府強化東南亞國家旅客不只到中北部旅遊，更能看到屏東之美。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「南迴改」影響墾丁觀光？ 屏縣府︰恆春半島好空氣是大利多
2019-12-23 19:58

「南迴改」影響墾丁觀光？ 屏縣府︰恆春半島好空氣是大利多
墾丁迎第一道曙光「下猛藥」 5架戰機衝場吸遊客
2019-12-18 23:58

墾丁迎第一道曙光「下猛藥」 5架戰機衝場吸遊客
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
網傳墾丁百家民宿待售 屏縣府：「合法」申請仍增加
2019-12-10 10:19

網傳墾丁百家民宿待售 屏縣府：「合法」申請仍增加
不靠中國十一！墾丁遊客逆勢成長 周末熱度不輸暑假
2019-10-01 00:19

不靠中國十一！墾丁遊客逆勢成長 周末熱度不輸暑假
屏東縣今日熱門
2020-01-13 10:09

神預測？潘恆旭看好的5席區域立委全落敗

2020-01-13 08:36

誰說命理師大選預言全落漆？神準廖大乙：早說小英「不用選！」

2020-01-12 09:00

伍麗華勝選挺進立院爆秘辛…潘孟安腰力用盡、腿發軟

2020-01-11 21:29

突破深藍鐵票倉 伍麗華成民進黨首位山地原住民立委

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播