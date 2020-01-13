民進黨首位山原立委伍麗華環台謝票 7天才跑得完

民進黨史上首位山地原住民立委當選人伍麗華謝票。（記者羅欣貞攝）

2020-01-13 14:21:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨史上首位山地原住民立委當選人伍麗華一戰成名，選後馬不停蹄展開謝票行程，她先花3天在故鄉高屏地區原住民鄉發動車隊感謝族人支持，今天下午前往三地門鄉、高雄市原鄕，預計明天（14日）完成屏東謝票行程後，往台東、花蓮前進，再一路北上，到宜蘭、台北，再沿西岸南下各縣市謝票，預計大約需要7天才能完成環台行程。

來自魯凱族、身為排灣族媳婦的伍麗華，出身屏東縣教育圈，有27年教學經驗，深耕原住民族教育有成；屏東縣長潘孟安慧眼獨具，3年前延攬她擔任屏東縣政府原住民處處長，2020大選又推薦她參選，成功為民進黨拿下史上首席山原立委，尤其屏東原鄉長期是藍軍鐵票區，伍麗華仍拿下全縣最高票，撃退國民黨勁敵，漂亮贏得勝利。

伍麗華勝選後表示，打從接受徵召宣布參選，一開始她就和支持者說，這場仗要把「原住民族的主體性擺在最前面」。原先沒有設定會勝選，而是將目標擺在過程，希望可以在選戰過程中，讓更多族人覺察原住民的主體性。

伍麗華還說，這次的選戰是一個「原住民族的維新運動」，她要和族人一起為原住民族的未來開闢一條又新又活的路，「我們突破了族群與黨派，這個勝利是我們原住民族的勝利！」。她這2天的謝票行程所到之處，都受到部落鄉親歡迎，爭相和她握手。

民眾熱情和伍麗華握手。（記者羅欣貞攝）

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