劍指下屆屏東縣長！ 民進黨兩強爭霸

鍾佳濱（右）與蘇震清（左）均順利連任立委，兩人都劍指下屆屏東縣長寶座。（記者李立法攝）

2020-01-13 00:32:09

〔記者李立法／屏東報導〕選後屏東政治版圖依舊維持綠大於藍態勢，民進黨內將此次立委選舉視為問鼎下屆縣長的前哨戰，立委鍾佳濱與蘇震清順利連任後均劍指縣長寶座，誰會是綠營最佳接班人選，高人氣的屏東縣長潘孟安與小英總統可謂「動見觀瞻」。

長期經營屏北選區的蘇震清曾為爭取黨內提名第1選區立委與鍾佳濱有過一番較勁，關鍵時刻卻改弦易轍轉進不分區名單而禮讓鍾佳濱，不料又爆發誠美材案，導致蘇無法列入不分區而空降屏南第2選區取代莊瑞雄參選立委，飽受黨內及其他政黨選將攻訐，面對種種不利於選情的局面，蘇震清仍能挺過艱難贏得勝選，證明其基層實力不容小覷。

民進黨派系之爭在屏東綠營內部也是顯而易見，以立法院長蘇嘉全為首的蘇家班勢力，為了幫蘇震清輔選，由蘇嘉全親自領軍，動員地方所屬各級民代傾盡全力，展現旺盛戰鬥能量；屬新潮流系的鍾佳濱，則靠著個人特色及綠營傳統選戰策略贏得立委選舉，雙方各有所長，具有高人氣的潘孟安及屏東女兒小英總統，在選後鍾、蘇兩強縣長爭霸中的態度與角色，將受到矚目。

至於受到韓國瑜在高雄市長選舉勝選氣勢激勵的國民黨前立委蘇清泉，則早已表態將角逐下屆屏東縣長，並在韓國瑜競選總統期間主動輔選，高掛競選看板表明心志，只不過，隨著國民黨總統選舉大敗，英、韓在屏東得票數相差近14萬票，黨內寄予厚望的優秀中生代立委候選人葉壽山也落敗，氣勢消長明顯，恐讓黨內有志之士心生觀望。

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