柯P「血滴子」精切不分區 蔡壁如成第10位與屏東有淵源立委

蔡壁如（中白衣戴眼鏡者）成為最後一席不分區立委。（資料照，記者陳彥廷攝）

2020-01-13 00:24:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大選落幕，除了「屏東女兒」總統蔡英文成功連任外，民眾黨不分區立委蔡壁如最後以剩餘名額分配之姿擠進國會，也因此未來在立法院與屏東縣有淵源的立委將達10人，屏東可說是已成為六都外的最大贏家。

屏東在立法院席次因區域立委減為兩席，且分裂投票太過明顯，原預估上屆11名屏東有淵源的立委將成絕響，不過，最後意外的是因為蔡壁如擠入不分區立委，仍維持雙位數的10名立委高標。

這次政黨票的結構剩餘名額分配數僅1席，而這個人就是民眾黨黨主席柯文哲口中的「血滴子」蔡壁如，除發揮精準執行能力成第三大黨，她本人也受惠選制，讓比例「小數點」後的民意，無條件進位為1，手術刀般精準切下最後1席不分區立委。

蔡壁如長期跟隨柯文哲，對外也很少透露私事，但成為不分區立委候選人，也讓全台灣都能在選舉公報上看到蔡壁如的出生地也是屏東縣，如此一來，與屏東有淵源的立委，在113席立委中，高佔10席。

屏東縣兩席區域立委由民進黨員包辦，分別為蘇震清及鍾佳濱，13席不分區立委中周春米、莊瑞雄也都是屏東人；現任屏縣原民處長也是屏東媳婦的伍麗華，更替民進黨在山地原住民立委選戰打下江山，代表山地原住民的新民意躋身國會。

此外，新北市區域立委蘇巧慧為前縣長蘇貞昌之女，高雄市區域立委邱議瑩及邱志偉也都出身屏東，民進黨62席立委中，與屏東有淵源者就有8席。

國民黨部分雖然柯志恩落馬，但屏東縣黨部主委廖婉汝重返國會。民眾黨不分區第5名的蔡壁如則是在最後決算才以些微差距贏過民進黨擠進剩餘名額。

曾任台北市議員及民進黨台北市黨部主委的莊瑞雄指出，蔡壁如未曾特別提過她是屏東子弟，但屏東人能進入國會開枝散葉，自然就有機會有更多的資源挹注屏東，相信會共同為屏東爭取交通、教育、醫療等等多貼近縣民需求的建設。

選舉公報。（記者陳彥廷攝）

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