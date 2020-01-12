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首頁　>　屏東縣

慶祝小英當選 東港雞排攤自掏包發「轎班軟骨丁」

東港有雞排業者發放軟骨丁。（記者陳彥廷攝）

東港有雞排業者發放軟骨丁。（記者陳彥廷攝）

2020-01-12 23:09:39

［記者陳彥廷／屏東報導］2020總統大選話題性十足，雞系列祭品不斷，大多都是名人贊助，請雞排攤開炸，如嘉義小商人等，不過，屏東東港這間「陣頭雞排」卻是由雞排攤老闆自己為了賀祝台灣民主的選舉成功而發出祭品，且不發雞排反而發出特有炸物「轎班軟骨丁」，慶祝蔡賴配順利當選。

東港有雞排業者發放軟骨丁。（記者陳彥廷攝）

東港有雞排業者發放軟骨丁。（記者陳彥廷攝）

東港「陣頭雞排」的劉姓業者，昨天開票結果大致底定後，在網路發出祭品文，指為了慶祝台灣民主的選舉順利成功，將在2間店面發出共100份「轎班軟骨丁」，今天下午還沒開店，就有支持者響應，到店前領號碼牌。

東港有雞排業者發放軟骨丁。（記者陳彥廷攝）

東港有雞排業者發放軟骨丁。（記者陳彥廷攝）

「10分鐘就發完了！」，業者說，兩個攤位各發50份雞排，但為了熱騰騰送到支持者手中，決定採現炸發放號碼牌，但支持者還是得排隊，結果10分鐘之內2個攤位就發完號碼牌，太晚向隅的人，也只能說抱歉。

雞排攤發放祭品，大牌長龍。（記者陳彥廷翻攝）

雞排攤發放祭品，大牌長龍。（記者陳彥廷翻攝）

業者說，自己掏腰包發放祭品，因為這次大選成功守住台灣的民主以及悍衛台灣的主權，支持的蔡賴配能當選所以發放「祭品」，成本大約幾千塊是發得很開心，也希望自己店內特殊的「轎班軟骨丁」，能分享給更多的民眾能品嘗這個美味。

有支持者開店前1個小時就來到攤位外等，還把全家都帶來，還有小琉球人說，昨天特地趕回小琉球投票，排隊人龍在白天綿延，相當有趣。

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