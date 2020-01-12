蘇震清謝票：加入民進黨團運作 是民進黨的第62席

蘇震清的感恩謝票之行，從恆春半島開始。（記者陳彥廷翻攝）

2020-01-12 15:32:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨在本次大選共獲61席立委，未獲黨提名的立委蘇震清昨天贏得連任，今天下午從恆春半島開始車掃謝票，他受訪時強調「我是民進黨員，續留立院將持續加入民進黨團運作」。

屏東區域立委席次今年減少為2席，民進黨籍的立委蘇震清原定轉戰不分區，不過黨內派系斡旋並未提名，轉而與立委莊瑞雄互換，莊入不分區，蘇則續戰屏東第二選區的立委，雖被對手抨擊為空降，不過原本屬其選區的竹田、萬巒及潮州都開出不低的票數力挺。

蘇震清今天下午謝票車隊從國境之南的恆春後援會出發，7個小時繞行恆春半島4鄉鎮。13日的謝票行程將先後從新埤後援會、林邊後援會、東港競選總部集合出發。

蘇震清說，轉戰屏南選區所能使用的時間不到2個月，只能夠1天當2天用，盡量爭取所有可以爭取到的選票。在自助人助及「英德配」氣勢帶動下，最後以1.6萬票差距赢過主要對手當選，這場謝票的感恩之旅，從恆春半島往北到東港、潮州、萬丹等選區鄉鎮。

不過，其無黨籍的身分被中選會及媒體等皆以「無黨籍」列出，多數媒體也皆以民進黨61席為題報導，總統故鄉立委蘇震清反而不在列，對此，蘇震清強調，登記時黨內採開放參選以無黨籍登記，才會出現這種統計。

「和林昶佐的狀況不同」，蘇震清說，自己至今都是民進黨黨員，加上曾參與黨務及擔任中執委等，回到立院，仍是民進黨黨團1員，是民進黨的第62席。

蘇震清說，艱苦選戰後，將持續扮好自己民代的角色，好好思考選舉期間聽到的聲音外，在國會問政、地方服務、爭取建設等方面皆會全力以赴。

蘇震清今天下午展開謝票之旅。（記者陳彥廷翻攝）

蘇震清謝票行，雖然下起小雨，但仍獲得支持者力挺。（記者陳彥廷翻攝）

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