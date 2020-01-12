「伍青」崛起！屏東原鄉投票率暴增10％ 助綠奪首席山原立委

伍麗華（左一）廣受青年人支持。（資料照，記者羅欣貞攝）

2020-01-12 11:58:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕代表民進黨奪下史上首席山地原住民立委的伍麗華，在勝選感言特別提到感謝「伍青」，指的就是支持伍麗華的原住民青年；此次大選屏東縣山原立委投票率高達74.8%，較上次64.62%暴增逾10%，返鄉青年就佔了不小比例。

有「原住民族教育之母」稱號的伍麗華，在競選期間，就對青年人偏低的投票率憂心，指2016年大選，全台灣20至30歲的青年，有高達74%的投票率，但是原住民青年投票率，僅35%左右，原因是返鄉車票難買、交通費負擔大、路途遙遠等，讓在外求學或就業的原住民青年返鄉投票困難重重，因此她不斷疾呼年輕朋友再困難也要「回家投票，改變台灣，改變原住民族的未來」。

她的政見論述清晰，特別提出青年政策新主張，包括選民監督要公開、青年參與要發展、原民自治要實踐，例如立委任期內，定期辦理青年公共參與論壇，鼓勵年輕朋友加入公共政策的討論和審議、支持發展跨部落、跨族群的原住民族青年政治觀察團，創造更多青年議政、評政及參政的空間等。

屏東縣是全國山地原住民立委最大票倉，過去投票率約6成多，像2016年選舉人數4萬1083人，投出2萬6549票，投票率64.62%，今年選舉人數4萬2651人，投出3萬1902票，投票率大幅上升到74.8%，十分驚人，伍麗華不畏國民黨選將搶攻，仍拿到屏東縣最高票1萬2212票，加上從外縣市獲得的1萬3千餘票，以政治素人之姿漂亮贏得選戰，原住民青年的助攻功不可沒。

伍麗華的勝選感言除了感謝所有幫助與支持她的人，也特別謝謝「伍青」；她說，「這次有非常多各地原青都在支持伍麗華，這是我感到最高興的地方，因為我未來要做的事情，就是為了這個青年世代。有青年的支持，我們日後可以一起做更多的事情」。

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