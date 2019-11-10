屏南立委莊瑞雄連任苦戰 周佳琪有議長父助選來勢洶洶

屏南立委莊瑞雄連任苦戰，周佳琪有議長父親助選強勢挑戰。（記者蔡宗憲整理）

2019-11-11 00:02:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕原本屏東縣立委第二選區立委大戰選情如鴨子滑水，因為來路不明的「莊瑞雄換蘇震清不分區」消息，讓當地選舉情勢引發外界討論，民進黨籍立委莊瑞雄耕耘多年，連任之路遇上屏東縣議會議長周典論之女周佳琪，加上選區重劃多了萬丹、泰武﹑竹田、萬巒、潮州等鄉鎮，讓原本十拿九穩的選情出現許多不確定因素，更加詭譎。

「這一區基本上是莊瑞雄對上議長周典論。」屏南綠營人士分析，莊瑞雄從四年多前補選開始經營地方，加上立委的資源挹注，基層人脈樁腳已經紮的極深，遇上一般的選舉對手預料都能輕騎過關，沒想到對手竟是曾選過屏東縣長的屏東縣議會議長周典論女兒，連任難度增加不少。

2015年立委補選戰中，莊擊敗國民黨籍候選人廖婉汝，一六年立法委員選舉莊尋求連任，面對國民黨籍候選人許謹如，及脫黨參選的黃昭展兩人挑戰，最後仍獲得過半選票贏得選舉；但這次有十多萬票的新增選區，對手還是「屏東縣議長」，加上大環境對民進黨不利，莊瑞雄陣營也感受到龐大壓力。

訴求政治素人的周佳琪雖無從政和參選資歷，但個性沉穩圓融加上女性特質，在各鄉鎮拜票受到不少支持，尤其曾任1屆副議長及3屆議長，還選過縣長的周典論為了力挺女兒，與周佳琪在各地分進合擊，許多當年曾參與縣長選戰的樁腳紛紛歸隊，加上萬丹、新園、東港大本營及鄰近的潮州、萬丹人脈資源，雖然選區綠略大於藍，但這些人口眾多的鄉鎮如打成五五波，勝負仍在未定之天。

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