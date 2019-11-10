不到5天就1起車禍 高屏大橋機車道拓寬定案明年完工

高屏大橋計畫將3線汽車道縮窄，拓寬機車道為2線道，這週發包後預計明年上半年就能完工。（記者邱芷柔攝）

2019-11-10 19:37:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台1線高屏大橋位於屏東縣與高雄市交界，是聯絡兩縣市的交通要道，但橋上機車道寬度太窄，平均不到5天就發生1起事故，公路總局第三區養護工程處完成可行性評估後，計畫將3線汽車道縮窄，拓寬機車道為2線道，總工程經費4千萬，這週發包後預計明年上半年就能完工。

高屏大橋2000年斷橋後重蓋，新橋於2008年7月通車，單向有三線汽車道和一線機車道，不過機車道寬度僅約2.5公尺，上橋後遇到龜速車或是有人要超車都很危險。

三工處調查，2016年至2018年每年平均機車道事故近80件，其中因車道寬度不足導致的擦撞事故，及前方煞車而無法迴避的追撞事故，佔總事件數的8成。

綜合各方意見後，三工處擬定了4個方案，包括改以導桿分隔、標線分隔、調整快車道為混合車道及調整車道寬度，經安全考量與優劣評估後，最終決議採用實體分隔調整車道寬度作為改善。

三工處長林清洲表示，改善工程將把三線汽車道寬度，由原本各3.5公尺縮減到3.25公尺，汽機車道間的分隔緣石也將進行調整，多出來的空間將把機車道調整為兩道，每車道1.75公尺。

對於改善工程，民眾抱有不同看法，有機車族認為，汽機車道間分隔緣石沒有設置必要；也有汽車用路人認為，車道縮減後恐增加汽車肇事件數。

林清洲表示，高屏大橋車流量大，每天約有8.5萬輛車使用，且車速不慢，仍需要緣石避免汽機車爭道引發意外，新設置的分隔島緣石將在每隔500公尺處開設開口，易肇事路段則每300公尺開設開口，遇到緊急狀況時可開放使用，避免因事故出現後方回堵情形；另快車道寬度縮小，道路主管機關也將持續追蹤後續肇事件數變化，視情況調降速限。

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