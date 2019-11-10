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屏市太平洋百貨週遭列警方重點拖吊區 別再亂停了

停的再深入，拖吊車也會進來將車拖出去（記者葉永騫攝）

停的再深入，拖吊車也會進來將車拖出去（記者葉永騫攝）

2019-11-10 19:11:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市太平洋百貨、演武場、美術館週圍別再亂停車了！警方已經將該區列為重點拖吊區，今天下午前往拖吊，許多民眾將機車停在人行道上不但會被拖吊也吃上罰單，千萬要小心。

屏東市太平洋百貨週遭因為鄰近美術館、屏東公園，每到假日總是人潮眾多，但附近停車空間有限，尤其是機車位更是一位難求，因此屏東演武場、美術館的人行道和廣場常常被停滿了機車，管理單位雖然已標示了禁止停車，但是許多人為了圖方便還是到處亂停，形成交通亂象。

屏東警分局、交通隊因此將該區域列為重點拖吊區，除了汽車的拖吊外，對於機車的拖吊也列入重點區域，今天下午再度派出吊車前往拖吊，不到20分鐘就吊滿了整車的違停機車，不少民眾發現後紛紛打電話通知車主趕快移車，速度快一些的未被開單拖吊，動作慢的除了被拖吊外，還得缴納違停的罰單，民眾最好別跟錢過不去，該區真的不要再亂停車。

屏東美術館廣場是機車拖吊的重點地區（記者葉永騫攝）

屏東美術館廣場是機車拖吊的重點地區（記者葉永騫攝）

亂停車就得被拖吊吃上罰單（記者葉永騫攝）

亂停車就得被拖吊吃上罰單（記者葉永騫攝）

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