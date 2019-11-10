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選舉看板入侵部落引熱議 民眾：入口意象毀了！
2019-11-10 15:29:06
〔記者邱芷柔／屏東報導〕2020選戰倒數，屏東縣政府環境保護局將從明天（11日）起受理競選廣告旗幟、布條設置申請，不過有民眾發現，屏東長治百合園區已搶先出現未經申請的選舉看板，大喇喇的架設在部落入口處，讓族人直言「不懂那個美感！」
長治百合園區入口處，以魯凱族社會中具有特殊文化意義的「百合花」作為裝置藝術，近日被民眾發現入口處多了國民黨山地原住民立委參選人章正輝與高雄市長韓國瑜的合照看板，引起地方熱議。
有民眾認為，這是給支持選民看的，沒甚麼問題，且大部分候選人並不清楚有這樣的看板設立，應是熱情的支持者自發性行為；也有民眾怒批百合花被淹沒了，認為該處是部落重要的入口意象，不應任意破壞地景。
屏東縣議員陸月嬌也接獲民眾反映，她表示，經查發現該地主管機關是屏東縣政府，由於該看板未向縣府提出申請，且該處用地類別依規定不得設置廣告看板，縣府會依相關規定要求設置單位移除。
屏縣環保局也提醒，因應明年1月11日舉辦的第15屆總統、副總統與第10屆立法委員選舉，屏縣環保局將從11月11日起受理競選廣告旗幟、布條設置申請，核准設置期間自今年11月18日至明年1月13日止。
環保局指出，如經查獲未經申請核准設置之懸、繫掛廣告物，環保局將通知參選人儘速補辦申請改善或自行拆除，否則將依法告發處分並予拆除。