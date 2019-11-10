非科班出生 林亮吟獲屏東美展首獎

非科班出生的藝術家林亮吟，以膠彩《嘻》拿下今年屏東美展最大獎「屏東獎」。（記者邱芷柔攝）

2019-11-10 13:05:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕非科班出生的藝術家林亮吟，以膠彩《嘻》拿下今年屏東美展最大獎「屏東獎」，今天上午在屏東美術館舉行頒獎典禮，林亮吟分享，她因親人過世而投入繪畫學習，15年來透過學畫走出傷痛，她認為學習是最好的良藥。

林亮吟的膠彩作品《嘻》，呈現了天真無邪的女童，跪坐在老宅前庭地面，雙手遮面微露一眼，其眼神與飛繞身旁的群鳥微妙互動，人物造型、神態與構圖耐人尋味，獲得評審委員們最多的共識，讓林亮吟一舉拿下首獎。

擅於結合水墨與膠彩技法地林亮吟，透過作品展現了她在藝術領域的天賦特質，林亮吟說，許多繪畫比賽有派系之分，得獎者多師承名師，她非科班出生，能獲得評審肯定，拿下「屏東獎」讓她感到特別榮幸。

林亮吟說，她小時候就喜歡畫畫，唸小學的時候正在推行書法教育，老師就找了班上幾個字寫得端正的同學去練書法，她是其中之一，這些成為她日後學畫的根基，因為失去至親，15年前她拾起畫筆，花了很多的時間打基本功，一筆一畫潛心學習，過程中讓她走出傷痛，也更加確信藝術能夠安定人心。

屏東縣政府文化處表示，屏東美展是年度重要美術盛事，徵選的作品共分成4類，以雙年展的方式，每年度徵求其中兩類的作品參賽，今年徵件分為第一類水墨、膠彩、書法、篆刻，第二類攝影、視覺設計、新媒體，全國各地共計有362件作品參賽，經初、複審選出屏東獎2名，優選40名，入選44名。

另一位屏東獎得主黃元煜，以數位攝影作品《印象拼貼-美麗家園》在第二類獲評審青睞，評審群認為，今年作品主題展現出社會的多面性，質量並茂；美展得獎作品將於屏東美術館101、102、103展覽室展出，展至12月15日。

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