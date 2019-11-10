跟韓國瑜合照看板 國民黨候選人頭疼、無黨黃冬輝搶掛

自行參選的前屏東縣後備司令部司令黃冬輝高掛與韓國瑜的合照看板，引發爭議（記者葉永騫攝）

2019-11-10 12:59:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜爭議不斷，讓國民黨屏東籍立委參選人大型看板掛不掛合照很頭疼，不過無黨立委參選人黃冬輝卻自行掛起合照來，反而引起國民黨屏東縣黨部的不高興，批評未經過授權同意。

韓國瑜的行事風格引發各項的爭議，讓傳統綠大於藍票源的屏東縣國民黨立委參選人格外的謹慎，為了拉攏中間及淺綠的選民，參選人多以個人風格為主要訴求，大型看板也以個人照片為主，與韓國瑜的合照的戶外大型看板得視地域性來懸掛，連韓國瑜下屬前高雄市社會局長葉壽山與韓國瑜合照的大型戶外看板也是屈指可數。

不過，以無黨身分參選立委的前屏東縣後備司令部司令黃冬輝卻是大部分看板都掛著與韓國瑜的合照，引發各界議論，國民黨屏東縣黨部也對外說明，黃冬輝並沒有獲得縣黨部的授權及韓辦的同意，希望黃冬輝自制。

黃冬輝則反嗆，已向韓辦取得諒解，他參選立委不惜被開除國民黨籍，也希望國民黨縣黨部不要再說三道四，引免大家反目對立。

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