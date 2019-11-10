「蘇打綠」傳「莊蘇互換」不分區 莊瑞雄怒回應了....

莊瑞雄勤走基層，選情穩定。（記者蔡宗憲攝）

2019-11-10 09:22:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民進黨不分區立委提名，因立法院長蘇嘉全力保侄子立委蘇震清進入安全名單形成僵局，引發包括蘇嘉全夫人洪恆珠出馬競選等狀況，屏北立委選區被戲稱「蘇打綠」，近日北部卻傳出，蘇震清可能與民進黨已提名的屏東縣第二選區參選人、現任立委莊瑞雄「互換」，對此傳言，莊瑞雄相當不開心，直言「理由是什麼？」

「我現在穩定贏20%，換的理由是什麼？」對於這項無稽傳言，在屏南地區耕耘有成的莊瑞雄相當不能接受，認為這項傳言是有心人士刻意放出消息傷害民進黨，試圖影響他在屏南地區的穩定選情，不願多做回應，他也強調「我一直努力在拼戰，沒跟任何提過要去不分區，哪來爭取去不分區？」。

屏南地區雖非蘇震清的傳統選區，但蘇震清長年以來都放眼全屏東，對於屏東縣長的大位從未放棄，各鄉鎮幾乎都有長年栽培或力挺的基層民代，若莊瑞雄真被黨內高層作為安撫蘇家調度不分區，在綠大於藍的屏南地區，蘇震清臨時起步仍有極大勝算，但對民進黨整體選情及形象都是大傷。

當地資深政治分析人士透露，這項提議疑出自屏東某派系大老，但還未正式徵詢過兩名當事人，雖有黨內人士認為是「妙著」，但為了擺平「蘇打綠」爭議，將可望打勝仗的將軍臨陣換掉，恐怕對於莊瑞雄支持者及當地選民情感都是一大傷害，更會間接影響民進黨的總統選情。

莊瑞雄勤走基層，選情穩定。（記者蔡宗憲攝）

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