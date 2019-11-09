行醫超過半世紀 屏東最老耳鼻喉科醫師是他

82歲的杜英吉，獲頒55年行醫資深醫師表揚。（記者邱芷柔攝）

2019-11-09 21:51:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「真的是本人在看診！」82歲的杜英吉，是目前屏東執業中最年長的耳鼻喉科專科醫師，懸壺逾半世紀，很多人懷疑他年紀一把怎麼看診，還特地到診所一探究竟，但他現在仍耳聰目明，看診一點也不馬乎，今年在醫師節前夕獲得55年行醫資深醫師表揚，他說，就算退休了還是會有很多老病人找他，因此打算繼續服務，做到不能做為止。

杜英吉說，他的養身方式就是保持正常的生活作息，每天早上6點起床，上、下午各3個小時準時看診，數十年來如一日。

嘉義務農人家出生的杜英吉，在10個兄弟姐妹中排行老二，小時候弟弟得了腦膜炎，家人四處借錢求醫與弟弟因病而苦的模樣，讓他決定要當醫生。

杜英吉說，早年能夠上學讀書是很奢侈的事，但他特別珍惜，每天必須先幫忙農事，患有失智症的阿公還常常把他的書包藏在田裡，找到書包後再沿著鐵路穿過墓地，才能抵達新港國小，他一路從新港國小、北港初中到考上嘉義中學高中部，大學聯考時只填了不用學費的「國防醫學院」，成為當時少數就讀軍校的台灣子弟。

從國防醫學院畢業後，杜英吉被派到嘉義空軍基地醫院當航空醫官，兩年後再轉派屏東815空軍醫院外科服務。

杜英吉說，早年省籍情節嚴重，一個台灣子弟在軍醫院並不好生存，只能利用學長們休假期間磨練醫術，後來他請調冷門的耳鼻喉科，1976年從中校主任醫官退役後開始在屏東市職業。

杜英吉說，早年鼻竇炎、扁桃腺等耳鼻喉科的小手術可以在診所做，沒有健保的年代，不少人因沒錢而無法做手術，他常常不忍心，就免費幫病患手術，每逢假日還會帶著老婆、小孩上山義診，一點也不覺的辛苦，因為這是他當醫生的初衷。

樂善好施的杜英吉常被地方樂道，他還曾捐出屏東萬丹鄉的私有土地110坪捐給廣安國小做為校地，希望更多地方孩子有機會透過教育翻轉生活，14年前他捨棄在屏東市鬧區經營30年的中山耳鼻喉科診所，轉到內埔看診，並創辦迦南身心障礙養護院，照顧老憨兒及協助安置身心障礙者。

至今杜英吉仍在內埔的診所裡照顧地方鄉親健康，妻兒也跟著投入養護院工作，並持續為迦南的新建院計畫努力。

82歲的杜英吉，是目前屏東職業中最年長的耳鼻喉科專科醫師。（記者邱芷柔攝）

杜英吉（右1）與妻子杜王秀珍（左2）持續為迦南的新建院計畫努力，希望造福更多需要照顧的人。（記者邱芷柔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法