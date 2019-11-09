限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
屏東市草地市集 60攤有機蔬果吃出健康
2019-11-09 18:02:32
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市草地市集今天下午在千禧公園舉行，共有在地種植的60個農產品攤位在現場販售，吸引了許民眾到場購買，屏東市長林恊松說，這些蔬果都是民眾有機栽培，希望種出快樂、吃出健康。
屏東市草地市集的攤商都是採取有機栽植，有屏東市公所大主鋤農的市民、歸來、來豐等社區種植的各種蔬果、綠竹筍、牛蒡等農產品，在千禧公園販售給民眾購買，這項市集去年曾停辦了一年，今年重新舉辦，吸引了許多民眾前來採買。
市長林恊松說，大主鋤的農地是前市長王進士任內向台糖公司承租後再分區租給想從事農務的民眾來管理種植，但規定區內必須施用有機肥，不噴灑農藥，許多退休民眾或想從事農務的人紛紛來承租，現在把種出的有機蔬果拿出來販售分享，讓種植的人快樂的種植，而吃的人也能吃出健康，希望大家踴躍的購買採用。