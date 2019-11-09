屏東市草地市集 60攤有機蔬果吃出健康

草地市集的蔬果都是有機栽種，讓大家吃的安心健康（記者葉永騫攝）

2019-11-09 18:02:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市草地市集今天下午在千禧公園舉行，共有在地種植的60個農產品攤位在現場販售，吸引了許民眾到場購買，屏東市長林恊松說，這些蔬果都是民眾有機栽培，希望種出快樂、吃出健康。

屏東市草地市集的攤商都是採取有機栽植，有屏東市公所大主鋤農的市民、歸來、來豐等社區種植的各種蔬果、綠竹筍、牛蒡等農產品，在千禧公園販售給民眾購買，這項市集去年曾停辦了一年，今年重新舉辦，吸引了許多民眾前來採買。

市長林恊松說，大主鋤的農地是前市長王進士任內向台糖公司承租後再分區租給想從事農務的民眾來管理種植，但規定區內必須施用有機肥，不噴灑農藥，許多退休民眾或想從事農務的人紛紛來承租，現在把種出的有機蔬果拿出來販售分享，讓種植的人快樂的種植，而吃的人也能吃出健康，希望大家踴躍的購買採用。

民眾踴躍購買有機蔬果，希望快樂種植、吃出健康（記者葉永騫攝）

屏東市草地市集在千禧公園舉行，市長林恊松表揚種植的農民。（記者葉永騫攝）

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