限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
屏東市區公車起跳價23元 平均每班僅1人搭乘收入只有27元
2019-11-09 17:43:06
〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東市區公車起跳價23元，14條公車路線平均每班僅搭載1名乘客，屏東縣政府已擬定多項改革措施，全面提升公車運量。
屏東市區有9條市區傳統公車，加上近年引進的5條小黃公車，但營運狀況始終無法提升。
根據統計，14條公車去年總運量為8.9萬人次，平均每班公車只有1人搭乘，每班公車營業收入只有27.8元。
更慘的是，4條小黃公車每班僅0.1人搭乘，也就是行駛10班才有1人搭乘。
屏東市區公車目前起跳價23元，僅比台東縣及嘉義縣的25元低，卻遠高於鄰近的高雄市12元。
屏東縣政府委託顧問公司針對屏東市區公車進行檢討，擬將起跳價從23元降為10元銅板價。
屏東縣交旅處副處長倪國鈞表示，降價不是提升運量的唯一做法，縣府已規劃路線整併、增加站點、逐步增班等策略，降價也是策略之一，目前正邀請民代及市民進行座談，整合各方意見，逐步提升公車服務。