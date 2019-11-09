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屏東粄條文化節登場 一起來品嚐「家的味道」

屏東粄條文化節登場。（記者邱芷柔攝）

屏東粄條文化節登場。（記者邱芷柔攝）

2019-11-09 16:35:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「2019屏東粄條文化節」今天在內埔鄉農會前三角公園率先登場，今年粄條三兄弟「粄條、越南河粉、粿仔條」在地方業者的巧手下，展現多元的料理風味，讓現場民眾直說這是「家的味道！」

屏東粄條文化節邁入第5年，今年以「共下來屏東食 好料頭面帕粄」為主題，縣府客家事務處長陳麗萍分享，今年有在地20家業者加入，並邀集了在地學校、社區和社團，除了吃美食，還一起跳面帕粄舞，參與粄條實境秀演出，在阿嬤的老廚房裡聞得到柴燒香，更吃得到紮紮實實的古早味，那種滋味就是家的味道，這是粄條文化節給人的最真實感動。

客務處表示，內埔鄉的粄食百家爭鳴，今年首場活動特別選在內埔，並邀請越南、泰式、閩南及創新口味的粄食店家參與，希望透過活動讓大家一次品嚐多元料理，除了展現客家傳統美食、異國米食文化的精神。

屏東粄條文化節將在下週六，11月16日移師台糖縣民公園，現場除了各式各樣的粄條料理，還有燈籠燈海隧道、客家大聲響等精彩節目，活動也邀請料理名廚詹姆士，與客家鄉鎮的社區媽媽來場料理大會師，各憑本事炒出專屬家鄉粄條料理。

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