全台首筆紀錄！罕見西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

罕見西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭。（鳥友吳嘉錕提供）

2019-11-09 14:58:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋冬是候鳥南遷必經路線，最近當地鳥友吳嘉錕意外拍下這些遠方嬌客，PO上網後被眼尖鳥友發現是台灣首次出現的「西方澤鵟」，經屏東野鳥學會進一步確認後，正式發佈這項難得的鳥界好消息，也呼籲各界能重視龍鑾潭周邊溼地的保育。

西方澤鵟和東亞地區常見的東方澤鵟不同，西方澤鵟分布於中亞、南亞、歐洲和非洲，在東亞的記錄非常少，台灣歷史上僅在1865年的文獻中，有提到臺灣博物學開創者斯文豪氏在高雄記錄過，但並沒有標本或照片為證，因此西方澤鵟一直沒被列入台灣鳥類名錄。

「真的是無心插柳的好運氣！」意外拍下的吳嘉錕表示，10月底他將龍鑾潭北岸濕地拍到兩隻澤鵟打架的照片分享到臉書，被眼尖資深鳥友發現，其中一隻羽色與常見的東方澤鵟明顯不同，應是非常稀有的西方澤鵟，經現任台南市野鳥學會理事長潘致遠等人確認，發現真的是台灣首筆記錄的西方澤鵟雄成鳥。

屏東野鳥學會指出，西方澤鵟雄成鳥羽色辨識上困難度不高，不過因過去沒有紀錄，一般鳥友不會預料是拍到西方澤鵟，容易被判斷為較常見的東方澤鵟不同色型或羽色差異；這隻西方澤鵟最難得的是「成鳥」，因為迷路很遠的「迷鳥」，通常是年輕幼鳥或亞成鳥居多，羽色不鮮明、辨識難度高，例如日本唯一一筆西方澤鵟紀錄隻幼鳥，近日出現在新北市田寮洋的另外一筆台灣新紀錄種赤胸朱頂雀初判也是幼鳥。

這項令全台鳥友振奮的好消息，吳嘉錕及屏東野鳥學會也期盼喚起各界重視龍鑾潭周邊溼地，屏東野鳥學會指出，龍鑾潭北岸濕地因為荒廢和地勢低窪而成為濕地型態，每年度冬候鳥多，表示棲地狀況良好且生態完整，有足夠的小型野生動物供其覓食，希望各界共同協助保留濕地的原貌，讓此地繼續成為候鳥過境與度冬天堂，在當地秋冬旅遊淡季之際，吸引更多旅遊人潮南下墾丁。

墾丁龍鑾潭周邊秋冬賞鳥勝地。（記者蔡宗憲攝）

罕見西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭。（鳥友吳嘉錕提供）

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