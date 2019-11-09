志工大會師 潘孟安讚「屏東最美風景」

屏東縣政府趁著國際志工日前夕，今天在屏東市忠孝國小舉辦志工年度盛事「志工來逗陣 相揪搏趣味」大會師活動。（屏東縣政府提供）

2019-11-09 15:48:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年屏東縣舉辦多個好口碑的大型活動，從台灣燈會、台灣設計展到國慶焰火，都能看見志工們的身影，這群在背後默默付出的無名英雄，被讚譽是「屏東最美麗的風景」，屏東縣政府特別趁著國際志工日前夕，今天在屏東市忠孝國小舉辦志工年度盛事「志工來逗陣 相揪搏趣味」大會師活動，凝聚志工情誼也感謝「屏東的驕傲」。

「志工的付出是屏東最美麗的風景！」屏東縣長潘孟安說，今年是屏東志工最豐收的一年，大家一起參與2019台灣燈會、台灣設計展和國慶焰火，志工們熱情與優質服務，讓國內外遊客對屏東留下美好印象，成就屏東榮耀，期待未來有更多的志工加入，延續「我屏東我志工我驕傲的精神。」

今年共有12志工團隊成為新血，包括東港鎮興和社區、長治鄉進興社區、潭墘律動服務推廣協會、新埤鄉建功社區、正德社會福利慈善基金會、冬鄉玉光社區、佳冬鄉松竹梅協會、內埔鄉東片社區、養生保健協會、里港鄉鐵店社區及內埔鄉老東勢志工促進協會等共10隊祥和志工隊，及滿州路平志工及鹽埔路平志工共2隊加入，活動上由潘孟安親自授旗。

潘孟安也表示，屏東縣目前有1.8萬領有志工服務證的志工和505隊志工隊伍，大家來自不同領域，有退休的高齡志工、課餘時間作服務的青年志工，和帶領員工投入服務的企業、勞動志工等，在各個角落默默發光發熱，努力發揮自己專長，所有人為屏東這塊土地的奉獻，成為屏東向上提升與進步的動力。

縣長潘孟安授旗給今年新加入的志工團隊。（屏東縣政府提供）

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