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《南國漫讀節》開「副本」 鐵道達人、原民文學家開講

每天僅一列車的藍皮普快，成為《南國漫讀節》的文學講座場所。（記者陳彥廷攝）

每天僅一列車的藍皮普快，成為《南國漫讀節》的文學講座場所。（記者陳彥廷攝）

2019-11-08 23:30:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東第1個閱讀品牌《南國漫讀節》今年開出「副本」，將部分講座移師到全台碩果僅存的藍皮普快列車上，火車成為「行動書店」，今天「首發車」，由國內的鐵道達人古庭維及卑南族文學家巴代開講，創下全國之先。

每天一班次原車往返枋寮、台東的藍皮普快，是台灣現存最古老還擁定期班次的火車，也是全台唯一沒有冷氣的火車，屏東縣政府今年將《南國漫讀節》的觸角再深入南屏東甚至台東，還大膽在列車上舉辦文學講座，活歷史搖身一變成「行動書店」，今天有60名學員報名，除了聆聽2人的解說外，還到台東金崙站品嚐火車便當，體驗十分新鮮。

行動書店的首場講座《鐵道過山林，創作繫歷史》今天近中午從枋寮站，講師的說明，配合著「咣噹咣噹」的列車聲啟航，雜誌《鐵道情報》總編輯、台鐵美學小組委員古庭維率先登場，他向學員娓娓道來南迴鐵路歷史，學員身處列車，細細品究藍皮普快的思古情懷，接著巴代登場，在南迴崇山峻嶺間描繪大武山的神秘傳說。

老舊火車迎來新鮮文學體驗大獲好評，由鐵道界達人古庭維擔綱首講，更是別具意義，他說，坊間擔心鐵路電氣化後，藍皮普快恐怕會消失，但據他所知，台鐵已準備修復車廂，他也建議這列全民回憶，不該只侷限在南迴線奔馳。

古庭維說，從台鐵的營運來看，藍皮普快負擔純載客的必要性已經越來越低，不過，台鐵早在2年前就已開始討論要以另1種方式讓藍皮普快續存，而藍皮普快本身就是「復古風」，不必大動刀，繼續「開窗吹電風」，椅子不用換，除要加強廁所清潔外，這種古樸原貌不論國內外都還是相當吸引人的。

「懷舊的是車廂本身！」古庭維說，南迴獨特的山海美景確實是全台稀有，天氣好時還能遠眺小琉球，天寬地廣的景色令人精神為之一振，他建議藍皮普快可定位為觀光列車，推出紀念票卡或紀念品等，在全電氣化下，連車頭都不必一定要柴油機車頭拖拉，也不必侷限在某個路段路線或票價，讓藍皮普快這列全民回憶以懷舊風行銷，全台跑透透發揮更大價值。

屏東縣政府文化處表示，行動書店是一部穿山越海，帶你閱讀屏東平原、體驗五感的列車，即日起到11月11日，有詩人許含光及導演馬翊航討論詩詞創作、作家詹宏志及鍾永豐在普快裡探究小說中的列車謀殺案、導演蕭菊貞及藍祖蔚以山海為背景述說固定劇場，最末場為屏東籍作家郭漢辰、傅怡禎帶路領略屏東小站，名額有限，參加、場次詳情等，歡迎民眾到南國漫讀節臉書查詢。

《南國漫讀節》藍皮普快的文學講座，首場由鐵道達人古庭維及圖中的原住民文學家巴代開講。（屏東縣政府文化處提供）

《南國漫讀節》藍皮普快的文學講座，首場由鐵道達人古庭維及圖中的原住民文學家巴代開講。（屏東縣政府文化處提供）

《南國漫讀節》藍皮普快上開講，車廂被打造成書店，創全台先例。（屏東縣政府文化處提供）

《南國漫讀節》藍皮普快上開講，車廂被打造成書店，創全台先例。（屏東縣政府文化處提供）

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