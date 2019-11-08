來泡溫泉囉！ 四重溪溫泉季立冬點燈 楓紅浪漫爆表

四重溪溫泉季今年主打楓紅湯暖，今天立冬代表正式邁入冬季，縣長潘孟安歡迎民眾前來泡湯。（記者陳彥廷攝）

2019-11-08 22:15:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕充滿日式風情的車城四重溪溫泉公園，今年以楓紅意象營造冬日溫暖氛圍迎接溫泉季，今天晚間點燈是美不勝收，今年還首度將溫泉季的燈飾經屏199縣道延伸到旭海溫泉區，屏東縣長潘孟安就強調，兩地「近山、臨海溫泉感受大不同」，歡迎全國民眾來屏東泡湯，兩種溫泉風情，一次滿足。

屏東恆春半島擁有兩個溫泉區域，其中旭海溫泉座落在牡丹鄉旭海村，水源據傳來自草山，水質清澈、無色無味、可飲可浴的碳酸溫泉，水溫約45℃，酸鹼值約7.3，為弱鹼性，車城鄉的四重溪溫泉則是湧自虱母山石縫，水溫適中約在攝氏50至60度間，酸鹼值介於7.9與8間，兩地的水都屬碳酸泉，無色無臭，除供沐浴外，亦可飲用，對慢性消化器官、關節炎、神經等疾病，具有相當的療效，不像一般硫磺溫泉僅能治療皮膚病而已。

四重溪溫泉於清光緒年間即被發現，日本大正末期，當時皇太子裕仁（後為日本天皇昭和）路過並宿於此。昭和7年（1932），日本昭和天皇的胞弟宣仁親王還特別來此渡蜜月，留宿於山口旅社，對本地的溫泉讚不絕口，而其當年所專用的溫泉浴室，仍被保留至今，成為遊客必訪之景點。

整個四重溪都擁有濃濃的日式風味，屏縣府為迎接1年1度的溫泉季活動，搭配溫泉公園日系格調，今年以楓紅意象營造冬日溫暖氛圍，讓遊客不用搭飛機去日本就能賞楓，滿丘滿谷的楓紅把溫泉公園妝扮成美麗的落葉秋楓，步入園區隨處都瀰漫日式氛圍，加上日式演歌，浪漫指數破表，今晚時值立冬，潘孟安回家鄉點燈，引爆火紅熱潮。

四重溪溫泉公園內，北園內的泡腳池棚頂上垂掛滿滿楓葉，池上可見有片片楓葉倒映，泡腳同時賞楓，甚是浪漫。在公園南園，走在秋天晚霞隧道中，仿若置身楓葉海；從遠處望去，可看見遍地楓紅，光影勾勒出一條蜿蜒小路，如同在樹叢裡流過一條紅河，還有松鼠不停躍動的光影、不停飄逸落下的楓葉投影，皆為園區內增添了俏皮風趣。旅服中心醉人的籐花串燈隨風搖擺，在溫泉街文化路上則有日式地燈等；整個園區播放日式音樂，讓人沉浸於濃濃日系韻味。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年四重溪溫泉季活動，多家車城、牡丹鄉溫泉區商家提供旅、食宿優惠訊息；恆春半島多個社區也都提供生態旅遊遊程，歡迎大家參加來體驗不一樣的恆春半島旅遊，此外，縣府今年規劃屏東枋寮火車站直達四重溪溫泉公園的接駁專車，提供來訪遊客更加便利的泡湯旅程！另為讓來訪民眾更能體會在地風情，公園內6間賣店將同步展售在地農特產、文創商品和餐飲服務，還可以租借浴衣，直接換裝就像人在日本！

該處指出，「2019四重溪溫泉季」將自今年11月8日開幕點燈後，將持續至明年2月9日止，每晚6時至10時浪漫燈海不間斷；活動期間民眾凡在車城鄉或四重溪溫泉區住宿1晚或消費1,000元以上，還可兌換數量有限的蔥寶毛巾1份！活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網（https://www.i-pingtung.com/2019pths）查詢。

四重溪溫泉季今年主打楓紅湯暖，今天立冬代表正式邁入冬季，縣長潘孟安歡迎民眾前來泡湯。（記者陳彥廷攝）

四重溪溫泉季今天點燈。（屏東縣政府提供）

四重溪溫泉季今天點燈。（屏東縣政府提供）

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