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少見！發揚客家精神 長治鄉通過保家衛台紀念日自治條例
2019-11-08 21:11:00
〔記者李立法／屏東報導〕長治鄉民代表會今天通過該鄉有史以來第一個「屏東縣長治鄉火燒庄保家衛台紀念日自治條例」，將每年農曆11月11日訂為長治鄉紀念日，將懸掛旗幟並舉辦祭典，以表彰客家先賢為保家衛台壯烈犧牲的英勇忠義事蹟，並傳承客家傳統精神。
長治鄉公所表示，長治鄉屬於客家六堆之前堆，為緬懷1895年發生的乙未戰爭最後一役「火燒庄戰役」客家先烈英勇事蹟，特訂定「屏東縣長治鄉火燒庄保家衛台紀念日自治條例」，讓屬於長治鄉的光榮歷史得以發揚光大。
鄉公所表示，該自治條例今天獲得鄉代會通過後，從今年起，在紀念日當天，將於鄉內各大路口懸掛象徵火燒庄戰役意象旗幟，並在當年戰役地點辦理追思祭典，邀請各村及各國中小共同參與，追思屬於長治鄉的紀念日。