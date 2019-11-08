助地方創生 屏大成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」

屏東大學推地方創生，今天和合作夥伴簽約。（記者羅欣貞攝）

2019-11-08 11:11:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為具體實踐大學社會責任，國立屏東大學今年投入地方創生，協助縣內3個鄉公所提案取得國發會近1億元補助，今天（8日）並於校內成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」，結合各方資源，全力推動區域經濟、社會、文化、環境的永續發展。

國立屏東大學長期深耕地方，為實踐大學社會責任，發揮「在地連結」與「人才培育」大學特色，今天舉辦「大武山社會實踐暨永續發展中心」揭牌儀式，由校長古源光主持。

屏大成立的「大武山社會實踐暨永續發展中心」，將整合校內各項主要與社會實踐、產業發展相關的計畫與課程，並將教學課程與研究計畫成果導入地方，結合各方資源，擴展學校實踐社會責任的面向與深度。

目前屏大執行2件教育部USR （大學社會責任推動中心）萌芽型計畫「讓生命不同凡”想”-屏東身心障礙成人服務機構支持網絡」與「搖滾社會力_在地關懷為導向的社會企業與青年實踐計畫」，即結合地方政府及產業資源，由教師帶領學生以跨系所、跨領域、跨校合作方式投入場域實作。

2019年為台灣地方創生元年，屏大教師團隊從今年上半年度即積極拜訪在地鄉鎮公所，並密集交流，期能將大學研究能量與在地資源緊密結合。截至目前為止，本校已與屏東縣13個鄉鎮區公所共同合作推動創生計畫，並已協助9個合作公所提案申請，其中3個合作單位包括屏東縣牡丹鄉、泰武鄉、枋寮鄉公所，均取得行政院國家發展委員同意補助，建議補助總金額合計達9970萬元。

今天揭牌現場除展示與說明目前執行的2件USR計畫，也介紹另2件向教育部申請109年度第二期USR計畫：「多元文化產業推進器–屏東地方創生實踐計畫」與「朱雀先驅：屏東偏鄉3師共學模式計畫」的推動內容，讓出席的貴賓及校內師長更加了解屏大推動專業教師團隊能量注入地方，並結合在地夥伴共同解決面臨議題之作法，及推動產業永續的成果。

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